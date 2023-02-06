Когда и кому проиндексируют пенсии в Украине в 2023 году — Finance.ua

Когда и кому проиндексируют пенсии в Украине в 2023 году
Пенсии в 2023 году не будут повышаться. В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2 093 грн, а максимальная — 20 930 грн.
Впрочем, правительство запланировало в марте провести индексацию пенсий. По расчетам Минсоцполитики, в среднем пенсии украинцев после индексации должны возрасти на 5%.
Кому и как проиндексируют пенсии
В целом перерасчет пенсии делится на две категории — индивидуальные и массовые.
Первая связана с конкретным человеком и производится по соответствующему обращению.
«Скажем, человек продолжал работать и приобрел определенный стаж, или стал почетным донором, получил соответствующее удостоверение и получит надбавку; человек удостоен государственной награды и имеет право на пенсию за особые заслуги. Такие перерасчеты производились и в предыдущие годы и планируются в 2023 году», — объяснила в эфире телемарафона «Единые новости» заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.
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Для массовых перерасчетов никаких обращений не требуется, они проходят автоматически — всем с одной даты и по одинаковым правилам. Планируется, что индексация пенсий начнется с 1 марта. На это в бюджет заложено около 40 млрд грн.
Кто первым получит большую пенсию? В первую очередь будут индексировать страховые пенсии — по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет.
Минимальные страховые выплаты также будут переначислены чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Размеры таких выплат привязаны к средней зарплате за предыдущий год.
Показатель средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы на конец 2022 года, составляет 13 387 грн 48 коп.
По словам Ирины Ковпашко, специальные пенсии, касающиеся госслужащих, ученых, военнослужащих и т.п., проиндексируют уже после окончания военного положения.
«Что касается индексации пенсий, назначенных по специальным законам, то правительство приняло соответствующее постановление, но в силу оно вступит со следующего месяца после завершения военного положения. То есть мы ожидаем, что завершится военное положение и с первого числа следующего месяца должны быть проиндексированы [такие] пенсии», — отметила чиновник.
О том, как будет рассчитываться индексация пенсий, а также что изменится после введения накопительной пенсии — рассказали в статье по ссылке ниже.
Минимальная зарплата и пенсия в 2023 году: что с ними будет
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