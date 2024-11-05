Когда Apple выпустит более дешевую модель Vision Pro — Finance.ua

Когда Apple выпустит более дешевую модель Vision Pro 05.11.2024, 01:23 — Технологии&Авто

Когда Apple выпустит более дешевую модель Vision Pro

Компания Apple готовится к выпуску обновления M 5 к гарнитуре Vision Pro в 2025 году. Однако выпуск более дешевой модели технологический гигант откладывает.

Об этом сообщает Appleinsider.

По словам инсайдера Мин-Чи Куо, производство новой гарнитуры Apple Vision Pro, которая должна стать более дешевой версией перенесли по крайней мере до 2027 года.

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Сделать это компания решила якобы из-за соображений о том, что простое снижение цены не поможет создать успешные кейсы использования.

«Это сродни ситуации с HomePod — даже после запуска более дешевого HomePod mini умные колонки Apple не стали основными продуктами», — отметил Мин-Чи Куо.

В 2025 году Apple выпустит обновленные Vision Pro, у которых будет процессор М 5 .

Speka По материалам:

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