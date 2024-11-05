Когда Apple выпустит более дешевую модель Vision Pro — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда Apple выпустит более дешевую модель Vision Pro

Технологии&Авто
7
Когда Apple выпустит более дешевую модель Vision Pro
Когда Apple выпустит более дешевую модель Vision Pro
Компания Apple готовится к выпуску обновления M5 к гарнитуре Vision Pro в 2025 году. Однако выпуск более дешевой модели технологический гигант откладывает.
Об этом сообщает Appleinsider.
По словам инсайдера Мин-Чи Куо, производство новой гарнитуры Apple Vision Pro, которая должна стать более дешевой версией перенесли по крайней мере до 2027 года.
Читайте также
Сделать это компания решила якобы из-за соображений о том, что простое снижение цены не поможет создать успешные кейсы использования.
«Это сродни ситуации с HomePod — даже после запуска более дешевого HomePod mini умные колонки Apple не стали основными продуктами», — отметил Мин-Чи Куо.
В 2025 году Apple выпустит обновленные Vision Pro, у которых будет процессор М5.
По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.