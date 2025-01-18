Когда 17-летние украинцы за границей должны стать на военный учет (дата, штрафы) — Finance.ua
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Когда 17-летние украинцы за границей должны стать на военный учет (дата, штрафы)

Личные финансы
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Молодые люди, которым в 2025 году исполнится 17 лет, должны стать на военный учет до 31 июля.
Об этом пишет poland.net.pl.
Как рассказали представители ТЦК и СП, согласно статье 14 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», юноши, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, должны обратиться в ТЦК и СП для постановки на военный учет призывников.

Штрафы

Тем, кто не станет на учет в установленные сроки, грозит штраф от 17 до 25 500 гривен.
Нововведения будут касаться и тех юношей, которые находятся за границей и будут обращаться за консульскими услугами. Таких парней автоматически поставят на военный учет путем внесения данных в электронные государственные реестры, таким образом ТЦК и СП получат данные будущих призывников через систему «Трембита». Поэтому молодым людям, которые находятся за границей, не нужно будет возвращаться в Украину, чтобы лично прийти в ТЦК и стать на учет.
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Однако в ТЦК уверяют, что юноши до 18 лет и дальше смогут пересекать границу со стандартными документами и военно-учетным документом.
По материалам:
Finance.ua
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