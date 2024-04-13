Škoda представила обновленный кроссовер Kodiaq (фото) — Finance.ua

Škoda представила обновленный кроссовер Kodiaq (фото) Сегодня 03:04 — Технологии&Авто

Škoda представила обновленный кроссовер Kodiaq (фото), Фото: Skoda

Компания Škoda Auto официально представила второе поколение флагманского кроссовера Kodiaq. Чешский автопроизводитель решил увеличить размеры этой модели.

Об этом идет речь на официальном сайте Škoda.

Обновленная версия кроссовера Škoda Kodiaq построена на экологичности, пространстве и безопасности. Также расширена линейка силовых агрегатов.

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В Kodiaq второго поколения Škoda еще больше усовершенствовала прочный и скульптурный дизайн внедорожника, придав ему более строгий вид.

В новом кроссовере теперь квадратные колесные арки, новый логотип бренда на капоте и надпись на задней двери. Также эта модель получила массивную радиаторную решетку и задний бампер.

Фото: Skoda

Более выразительные фары: светодиодные матричные фары и передняя решетка с горизонтальной световой полосой, а также соединенные между собой светодиодные задние фонари с анимированными индикаторами дебютируют на новом Kodiaq.

Kodiaq вырос более чем на шесть сантиметров, предлагая больше места для семи пассажиров и большого количества багажа.

Кроме того, Skoda улучшила аэродинамику модели, достигнув значения 0,282. Значительные аэродинамические улучшения были достигнуты благодаря внедрению активных охлаждающих жалюзи и изменению дизайна переднего и заднего бамперов.

Фото: Skoda

Совершенно новый Kodiaq оснащается современными информационно-развлекательными системами, включая опциональный 13-дюймовый экран.

Система голосового управления с середины 2024 года станет еще более совершенной благодаря интеграции чат-бота ChatGPT, основанного на искусственном интеллекте.

Фото: Skoda

Škoda Kodiaq официально продается в Украине. Его стоимость начинается от 1 517 867 грн.

Вероятнее всего, второе поколение этой модели также будет представлено на украинском рынке.

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