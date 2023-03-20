Ключевые тренды в сфере человеческого капитала в Украине и мире — Finance.ua
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Ключевые тренды в сфере человеческого капитала в Украине и мире

Личные финансы
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Компания «Делойт» в Украине обнародовала данные по отечественному рынку труда в рамках ежегодного глобального исследования 2023 Deloitte Global Human Capital Trends. В опросе приняли участие более 10 000 бизнес- и HR-лидеров из 105 стран. Украина заняла восьмое место в мире по числу ответов.

Самые популярные риски

85% респондентов в Украине и 81% в мире признают важность предвидения и учета более широких общественных и экологических рисков при принятии решений относительно работников. Больше всего украинских респондентов беспокоят риски, связанные с политической нестабильностью (80%) и миграцией (72%). В то же время в мире беспокойство почти равномерно распределяется между разными рисками, не формируя пиков (политическая нестабильность — 32%, образование и жизнеспособность — 31%, экономическое неравенство — 29% и др.). И в Украине, и в мире одним из ключевых вызовов является образование. В течение следующих 2–4 лет следует ожидать роста этого риска. Такое повышенное внимание к вопросу образования вызвано тем, что программа учебных заведений не учитывает современные потребности бизнеса.
Ключевые тренды в сфере человеческого капитала в Украине и мире
Активное регулирование предпринимательской деятельности со стороны государства является еще одним вызовом для компаний в Украине и мире. Украинское бизнес-сообщество ожидает роста влияния этого риска в течение 2–4 лет. Организации со своей стороны убеждены, что для экономического роста требуется либерализация рынка труда.
Киберриски, беспокоящие одну пятую респондентов в мире, фактически не беспокоят украинцев. Однако Украине следует определить этот вопрос как приоритетный, особенно учитывая атаки предыдущих лет, а также киберугрозы военного времени.

Уход от должностных обязанностей

С началом индустриальной эпохи должностные обязанности были определяющими для организаций и управления каждым аспектом работы. Такой подход имел смысл, когда изменения в бизнесе происходили медленно, а работники являлись лишь элементом промышленной машины. Скорость и масштабность изменений сегодня смещает фокус с должностных обязанностей на навыки, которые должен иметь сотрудник. Большинство респондентов — 95% в Украине и 93% в мире — отмечают, что отход от должностей является важным или очень важным фактором для успеха их организации. В то же время 57% респондентов в Украине и 36% в мире ответили, что уже определяют роли и зоны ответственности, учитывая проблемы, которые необходимо решить, а не фиксированный перечень должностных обязанностей.
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По исследованию «Делойт», 62% мировых и 49% украинских организаций могут эффективно предвидеть навыки, которые им понадобятся в течение следующих двух лет.

Внедрение технологий для объединения и усиления команд

Учитывая активный переход к дистанционной работе за последние несколько лет, онлайн-встречи стали привычной частью рабочего процесса. HR-лидеры Украины и мира отмечают, что используют технологии прежде всего для организации взаимодействия между членами команды. Второе по значимости направление — повышение индивидуальной эффективности работников.
Ключевые тренды в сфере человеческого капитала в Украине и мире
Ключевые тренды в сфере человеческого капитала в Украине и мире
А вот относительно перспектив применения технологий в следующие 2-4 года взгляды профессионалов в Украине и мире несколько отличаются. Последние видят ключевой задачей технологий предвидение потребностей работников и их развитие, в то время как в Украине это направление не входит даже в пятерку приоритетных.

Лидерство в мире без границ

В настоящее время организации осознают неотвратимость изменений и новых подходов. Эволюция рабочей среды требует от руководителей развиваться вместе со своими работниками. 97% респондентов в Украине и 94% в мире считают лидерские способности и эффективность руководителей важными факторами успеха их организации, а это самый высокий показатель важности среди всех трендов.
В то же время 76% опрошенных в Украине и 72% верят, что лидеры их организации имеют необходимые возможности для эффективного управления. Дело в том, что руководителям трудно определить приоритеты из-за большого количества и частоты изменений.
По материалам:
Finance.ua
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