Клиентов FTX предупредили о скаме с «возвратом депозитов» — Finance.ua

Клиентов FTX предупредили о скаме с «возвратом депозитов» Сегодня 01:02 — Криптовалюта

Клиентов FTX предупредили о скаме с «возвратом депозитов»

Скандальная биржа FTX обратила внимание на волну скама, атакующую пострадавших клиентов.

Мошенники могут отправлять письма с обещаниями вернуть депозиты из обанкротившейся криптобиржи. Для этого они просят оплатить комиссии, провести платежи или дать пароли к аккаунтам.

«Нам известно об активном мошенничестве со стороны третьих лиц. Они ищут выгоду от ситуации, в которую попали клиенты FTX», — предупредила компания.

Они обратили внимание, что вся переписка ведется по официальным адресам (например, inquiry@ftx.com). Также платформа никогда не потребует от пользователей уплатить сборы или предоставить пароли.

Проблема мошенничества вокруг депозитов FTX актуальна уже долгое время. Практически сразу после банкротства хакеры создали дипфейк-видео, на котором SBF якобы обещает людям вернуть деньги. Этот ролик сопровождался фишинговой ссылкой и вел в руки скамеров.

Затем преступники создали поддельный сайт, которым якобы руководит Госдеп США, и где якобы клиенты могут запросить возврат активов. На ресурсе требовалось указать данные пользовательских счетов.

incrypted По материалам:

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