Клиентов FTX предупредили о скаме с «возвратом депозитов» — Finance.ua
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Клиентов FTX предупредили о скаме с «возвратом депозитов»

Криптовалюта
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Клиентов FTX предупредили о скаме с «возвратом депозитов»
Клиентов FTX предупредили о скаме с «возвратом депозитов»
Скандальная биржа FTX обратила внимание на волну скама, атакующую пострадавших клиентов.
Мошенники могут отправлять письма с обещаниями вернуть депозиты из обанкротившейся криптобиржи. Для этого они просят оплатить комиссии, провести платежи или дать пароли к аккаунтам.
«Нам известно об активном мошенничестве со стороны третьих лиц. Они ищут выгоду от ситуации, в которую попали клиенты FTX», — предупредила компания.
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Они обратили внимание, что вся переписка ведется по официальным адресам (например, inquiry@ftx.com). Также платформа никогда не потребует от пользователей уплатить сборы или предоставить пароли.
Проблема мошенничества вокруг депозитов FTX актуальна уже долгое время. Практически сразу после банкротства хакеры создали дипфейк-видео, на котором SBF якобы обещает людям вернуть деньги. Этот ролик сопровождался фишинговой ссылкой и вел в руки скамеров.
Затем преступники создали поддельный сайт, которым якобы руководит Госдеп США, и где якобы клиенты могут запросить возврат активов. На ресурсе требовалось указать данные пользовательских счетов.
По материалам:
incrypted
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