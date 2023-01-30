FTX раскрыла своих кредиторов: Apple, Netflix, New York Times и некоторые правительства — Finance.ua

FTX раскрыла своих кредиторов: Apple, Netflix, New York Times и некоторые правительства 30.01.2023, 00:08 — Криптовалюта

FTX раскрыла своих кредиторов: Apple, Netflix, New York Times и некоторые правительства

Юристы криптобиржи FTX подали в суд список институциональных кредиторов. Он занял 116 страниц. Сюда вошли крупные знаменитые бренды и государственные органы.

Так, среди технологических гигантов значатся Apple и Netflix, а среди медиа — Fox Broadcasting Company и New York Times. Также свои инвестиции вложили американская криптобиржа Coinbase, власти Японии и Австралии, благотворительные фонды и авиакомпании.

Криптобиржу кредитовала Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, а также Валютно-финансовое управление Гонконга. В списке есть многие другие государственные учреждения со всего мира.

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Документ не раскрывает сумму долга каждой организации, а также не указывает отношения между кредиторами и FTX. Наличие компании в списке не обязательно означает, что у нее торговый счет у FTX.

Сэм Бенкман-Фрид когда-то был влиятельной фигурой в крипто-индустрии. Ему уделяли внимание СМИ, политики и топовые бизнесмены. Потому не удивительно, что в компанию вкладывали деньги знаменитые бренды. Как теперь они будут возвращать свои инвестиции, большой вопрос.

В январе судья по делам о банкротстве Джон Дорси поддержал ходатайство юристов FTX о том, чтобы имена 9 миллионов клиентов оставались закрытыми для общественности еще на три месяца.

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