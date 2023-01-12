Криптобиржа FTX восстановила более $5 млрд активов — Finance.ua

Криптобиржа FTX восстановила более $5 млрд активов Сегодня 23:29 — Криптовалюта

Криптобиржа FTX восстановила более $5 млрд активов

Криптобиржа FTX восстановила более 5 млрд долларов ликвидных активов, но масштабы потерь клиентов в результате ее краха пока неизвестны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката компании Энди Дитдериха.

«Мы нашли более $5 млрд наличных, ликвидной криптовалюты и ликвидных инвестиционных ценных бумаг», — сказал Дитдерих.

По его словам, компания планирует продать нестратегические инвестиции, балансовая стоимость которых составляет $4,6 млрд. Однако юристы все еще работают над воспроизведением точных внутренних записей, и фактический дефицит клиентов остается неизвестным. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США оценила пропавшие средства клиентов более чем в $8 млрд.

Адвокат FTX оценил стоимость конфискованных активов лишь в $170 млн, тогда как власти Багамских островов назвали цифру в $3,5 млрд. По словам Дитдериха, конфискованные активы в основном состоят из собственного и неликвидного токена FTX, цена которого очень изменчива.

В начале ноября 2022 года на Coindesk вышел материал, показывающий непростую связь между двумя проектами СЕО FTX Сема Бакмана-Фрида — FTX и трейдинговой компанией Alameda Research. Более 40% из $14 млрд в Alameda Research — это криптовалюта FTT, принадлежащая FTX.

Опасность такой схемы в том, что в случае мощного сброса FTT цена криптовалюты начнет резко падать, что может привести к проблемам Alameda и FTX.

В общей сложности FTX задолжала почти $3,1 млрд своим крупнейшим кредиторам.

Соучредитель биржи Гэри Ванг и экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали свою вину в уголовных обвинениях в крахе FTX и сотрудничают со следователями. Основатель FTX Сэм Бенкмен-Фрид был освобожден под рекордный залог в размере $250 миллионов.

Бенкмен-Фрид отказался признать вину по восьми пунктам обвинения. Отказ от признания вины позволит получить больше информации о доказательствах против него и спланировать следующий шаг.

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НВ По материалам:

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