Кличко сообщил, когда откроют новую транспортную развязку на Оболони — Finance.ua
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Кличко сообщил, когда откроют новую транспортную развязку на Оболони

Казна и Политика
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Кличко сообщил, когда откроют новую транспортную развязку на Оболони
Кличко сообщил, когда откроют новую транспортную развязку на Оболони
В Киеве завершается реконструкция транспортной развязки на Оболони. Открыть движение со съездами и заездами на новый путепровод дорожники планируют до конца лета.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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«Завершаем основной комплекс работ по реконструкции транспортной развязки на Оболони. Открыть движение со съездами и заездами на новый путепровод планируем до конца лета. Вскоре завершим и все работы по благоустройству территории. Проезд по путепроводу — улице Полярной через Богатырскую — открыли в мае», — написал он.
Уже обустроили съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки. Установили наружное освещение, перильное и барьерное ограждение, переустановили инженерные сети.
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Построили и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения. Учтены все требования по инклюзивности.

Для чего это

Реконструкция этой развязки увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в части Оболони.
Также идет ремонт участка проезжей части на улице Богатырской. Отделывают дорожное полотно (расширяют проезжую часть), обрабатывают тротуары и велодорожки, устанавливают опоры освещения. А также перевязывают инженерные сети.

Справка Finance.ua:

  • Кличко рассказал, как Киев готовится к сложной зиме: ремонту сетей, установке генераторов. Он сообщил, что сейчас, готовясь к зиме, в планах столичных властей отремонтировать более 150 теплоисточников, более 200 котлов, а также насосное оборудование.
  • В КГГА рассказали, сколько киевлянам будет стоить электроэнергия из альтернативных источников.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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