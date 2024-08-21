Кличко сообщил, когда откроют новую транспортную развязку на Оболони — Finance.ua

Кличко сообщил, когда откроют новую транспортную развязку на Оболони
В Киеве завершается реконструкция транспортной развязки на Оболони. Открыть движение со съездами и заездами на новый путепровод дорожники планируют до конца лета.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Завершаем основной комплекс работ по реконструкции транспортной развязки на Оболони. Открыть движение со съездами и заездами на новый путепровод планируем до конца лета. Вскоре завершим и все работы по благоустройству территории. Проезд по путепроводу — улице Полярной через Богатырскую — открыли в мае», — написал он.
Уже обустроили съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки. Установили наружное освещение, перильное и барьерное ограждение, переустановили инженерные сети.
Построили и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения. Учтены все требования по инклюзивности.
Для чего это
Реконструкция этой развязки увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в части Оболони.
Также идет ремонт участка проезжей части на улице Богатырской. Отделывают дорожное полотно (расширяют проезжую часть), обрабатывают тротуары и велодорожки, устанавливают опоры освещения. А также перевязывают инженерные сети.
Справка Finance.ua:
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