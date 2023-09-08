Китайский юань упал до рекордно низкого значения за 16 лет — Finance.ua

Китайский юань упал до рекордно низкого значения за 16 лет
Курс китайского юаня упал до самого низкого уровня к доллару за последние 16 лет с 2007 года. Валюта 7 сентября снизилась на 0,1%, до 7,3259 юаня за доллар.
Об этом сообщает Financial Times.
Показатель опустился ниже минимального уровня, зафиксированного во время карантинных ограничений в прошлом году.
Курс юаня снизился на фоне обнародования отчета о снижении экспорта из Китая на 8,8% в августе. Хотя этот уровень оказался лучше прогнозируемых 9,2%.
С начала года китайская валюта подешевела на 6% к доллару.
Напомним, представители Китая, участвующие в переговорах по заключительному коммюнике саммита G20, изменили свою нейтральную позицию по поводу войны в Украине на более проукраинскую.
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