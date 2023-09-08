Китайский юань упал до рекордно низкого значения за 16 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайский юань упал до рекордно низкого значения за 16 лет

Валюта
60
Китайский юань упал до рекордно низкого значения за 16 лет
Китайский юань упал до рекордно низкого значения за 16 лет
Курс китайского юаня упал до самого низкого уровня к доллару за последние 16 лет с 2007 года. Валюта 7 сентября снизилась на 0,1%, до 7,3259 юаня за доллар.
Об этом сообщает Financial Times.
Показатель опустился ниже минимального уровня, зафиксированного во время карантинных ограничений в прошлом году.
Китайский юань упал до рекордно низкого значения за 16 лет
Курс юаня снизился на фоне обнародования отчета о снижении экспорта из Китая на 8,8% в августе. Хотя этот уровень оказался лучше прогнозируемых 9,2%.
С начала года китайская валюта подешевела на 6% к доллару.
Напомним, представители Китая, участвующие в переговорах по заключительному коммюнике саммита G20, изменили свою нейтральную позицию по поводу войны в Украине на более проукраинскую.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.