Китайский юань упал до рекордно низкого значения за 16 лет — Finance.ua

Китайский юань упал до рекордно низкого значения за 16 лет Сегодня 11:13 — Валюта

Китайский юань упал до рекордно низкого значения за 16 лет

Курс китайского юаня упал до самого низкого уровня к доллару за последние 16 лет с 2007 года. Валюта 7 сентября снизилась на 0,1%, до 7,3259 юаня за доллар.

Об этом сообщает Financial Times.

Показатель опустился ниже минимального уровня, зафиксированного во время карантинных ограничений в прошлом году.

Курс юаня снизился на фоне обнародования отчета о снижении экспорта из Китая на 8,8% в августе. Хотя этот уровень оказался лучше прогнозируемых 9,2%.

С начала года китайская валюта подешевела на 6% к доллару.

Напомним, представители Китая, участвующие в переговорах по заключительному коммюнике саммита G20, изменили свою нейтральную позицию по поводу войны в Украине на более проукраинскую.

УБР По материалам:

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