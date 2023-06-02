Китайский Nissan: в Украине появились недорогие рамные пикапы (фото) — Finance.ua

Китайский Nissan: в Украине появились недорогие рамные пикапы (фото) Сегодня 22:42 — Фондовый рынок

Китайский Nissan: в Украине появились недорогие рамные пикапы (фото)

Dongfeng Rich 6 отличается от Nissan Navara дизайном передней части и оформлением салона. Пикап доступен в бензиновых и дизельных модификациях.

На украинском рынке появился пикап Dongfeng Rich 6. Это лицензионная копия известного украинцам Nissan Navara.

Об этом сообщает сайт AutoConsulting.

Новый Dongfeng Rich 6 мало чем отличается от Nissan Navara. Узнать его можно по измененной передней части. Рамный пикап достигает 5310 мм в длину при колесной базе 3150 мм и предлагается в четырехдверном исполнении. Грузоподъемность авто составляет 795 кг.

В Украину прибыла партия из 50 Dongfeng Rich 6, оснащенных 2,3-литровым 163-сильным турбодизелем, разработанным Nissan и Renault. В паре с ним работают 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая КПП. Также есть возможность заказать модификацию с 2,5-литровым бензиновым двигателем на 140 л. с.

Цена Dongfeng Rich 6 стартует с 29 990 долларов и в базовой версии пикап оснащен кондиционером и электростеклоподъемниками. Топовый вариант с дизелем, 8-ступенчатым автоматом, кожаным салоном и камерами кругового обзора стоит в эквиваленте 38 800 долларов.

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Фокус По материалам:

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