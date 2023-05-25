Китайский город Нанкин запустил государственную метавселенную — Finance.ua
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Китайский город Нанкин запустил государственную метавселенную

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Китайский город Нанкин запустил государственную метавселенную
Китайский город Нанкин запустил государственную метавселенную
Город Нанкин (административный центр китайской провинции Цзянсу) запустил свою метавселенную. Она называется «Blockchain Technology and Application Innovation Platform of China».
Это проект, поддерживаемый государством. Он занимается продвижением и расширением исследований метаверсов по всей стране.
Организация стремится аккумулировать опыт всех разработчиков, университетов и предприятий в Китае. А также поддержать исследования в областях, связанных с метавселенной. Проект возглавляет Нанкинский институт информационных наук и технологий (NUIST).
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Членами-основателями этой платформы стали разные академические учреждения и компании, связанные с блокчейном, со всего материка.
В сентябре 2022 года университет NUIST создал первую в Китае специальность «эксперт по метавселенной». А в апреле 2023 года открыл кафедру носимых устройств виртуальной реальности.
Нанкин входит в список китайских городов, борющихся за ведущую роль в эволюции национальной метавселенной. В феврале город представил свою стратегию метаверса. У них стоит амбициозная цель построить индустрию, которая до конца 2025 года будет приносить годовой доход в 135 млрд юаней ($19,13 млрд).
По материалам:
incrypted
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