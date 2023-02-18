Инвестиции в метавселенную достигнут $5 трлн к 2030 году - исследование — Finance.ua
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Инвестиции в метавселенную достигнут $5 трлн к 2030 году - исследование

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Инвестиции в метавселенную достигнут $5 трлн к 2030 году - исследование
Инвестиции в метавселенную достигнут $5 трлн к 2030 году - исследование
Глобальная управленческая и консалтинговая фирма McKinsey провела исследование, в котором пришла к выводу, что к 2030 году метавселенная может принести до $5 трлн в вариантах использования для потребителей и предприятий.
В отчете McKinsey ожидаемый экспоненциальный рост индустрии метамира объясняется сочетанием нескольких факторов. Ключевым элементом, способствующим росту и принятию технологии, является коэффициент приемлемости метавселенной для разных гендеров, географических регионов, демографических групп и поколений.
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В отчете Mckinsey говорится, что, несмотря на новизну метапространства, потребители уже продемонстрировали свою готовность тратить деньги на эту технологию. Компании также активно инвестируют в инфраструктуру, поддерживающую развитие метапространства, а бренды уже экспериментируют и отмечают положительные отзывы.
Последнее исследование McKinsey показывает, что предприятия будут привлекать больше кейсов высокого уровня использования метапространства в ключевых областях услуг. Банковское дело, дискретное производство, медиа, перерабатывающее производство, профессиональные услуги, розничная торговля и телекоммуникации — сферы с потенциально высоким уровнем использования для предприятий, как определили в McKinsey.
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Для потребителей только электронная коммерция отражает потенциал высокого уровня метаверсионного использования. Однако другие сферы, такие как реклама, образование, игры и развлечения в прямом эфире, будут привлекать потребителей среднего уровня использования в метасреде.
Еще одним фактором, обуславливающим большой объем, прогнозируемый для метасети до 2030 года, является комбинаторная природа технологии. Согласно отчету McKinsey, метапространство не существует само по себе. Оно сочетает в себе элементы таких перспективных трендов как искусственный интеллект (ИИ), иммерсивная реальность, расширенные возможности связи и Web3. В McKinsey отмечают, что это решающая причина, почему руководители предприятий должны быть заинтересованы в этой технологии и инвестировать в нее.
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Два из наиболее значимых существующих и более продвинутых направлений использования метапространства, определенных McKinsey, — это «Маркетинг брендов и привлечение потребителей» и «Цифровые двойники».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
cryptomisto
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