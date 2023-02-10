Назван список стран, которые положительно относятся к концепции метавселенной — Finance.ua

Назван список стран, которые положительно относятся к концепции метавселенной Сегодня 22:42 — Криптовалюта

Эксперты платформы CoinKickoff проанализировали 1,6 миллиона твитов из разных частей света, чтобы определить, какие страны выступают за концепцию метавселенной и какие страны против нее.

Согласно результатам исследования , Вьетнам возглавил список фаворитов. В стране зафиксировано 56,8% позитивных твитов о метавселенных.

Кроме Вьетнама, Филиппины, Украина, Нигерия и Индонезия также попали в список топ-стран, поддерживающих метавселенную.

Ирландия оказалась на вершине списка стран с наибольшим количеством твитов, демонстрирующих неприязнь к метавселенной — 14,4% твитов.

Согласно статистике, против метавселенной также выступают пользователи из Дании, Новой Зеландии, США и Канады.

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cryptomisto По материалам:

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