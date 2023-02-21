Китайский город будет выдавать право на собственность данных на базе блокчейна — Finance.ua

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Китайский город будет выдавать право на собственность данных на базе блокчейна

Криптовалюта
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Китайский город будет выдавать право на собственность данных на базе блокчейна
Китайский город будет выдавать право на собственность данных на базе блокчейна
Шэньчжэнь внедряет технологию блокчейн для защиты владения данными, поскольку власти Китая стремятся построить регулируемую экономику данных.
Данные о регистрации прав собственности будут храниться на блокчейне в течение не менее 30 лет, говорится в проекте правительства города Шэньчжэнь относительно режима регистрации прав собственности на данные.
Согласно предложению, владельцы данных могут заявить о правах собственности на свои данные, собранные предприятиями и их производными по обоюдному согласию, подав заявку на регистрацию в соответствующие органы.
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После регистрации владельцы данных получат свидетельство о праве собственности, которое может торговаться на рынке данных или использоваться в качестве активов для целей финансирования и бухгалтерского учета.
В декабре прошлого года власти Китая опубликовали руководство по созданию регулируемого рынка данных, в котором изложены планы по созданию нормативно-правовой базы в области владения данными.
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По материалам:
cryptomisto
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