Китайский город будет выдавать право на собственность данных на базе блокчейна — Finance.ua

Китайский город будет выдавать право на собственность данных на базе блокчейна
Шэньчжэнь внедряет технологию блокчейн для защиты владения данными, поскольку власти Китая стремятся построить регулируемую экономику данных.
Данные о регистрации прав собственности будут храниться на блокчейне в течение не менее 30 лет, говорится в проекте правительства города Шэньчжэнь относительно режима регистрации прав собственности на данные.
Согласно предложению, владельцы данных могут заявить о правах собственности на свои данные, собранные предприятиями и их производными по обоюдному согласию, подав заявку на регистрацию в соответствующие органы.
После регистрации владельцы данных получат свидетельство о праве собственности, которое может торговаться на рынке данных или использоваться в качестве активов для целей финансирования и бухгалтерского учета.
В декабре прошлого года власти Китая опубликовали руководство по созданию регулируемого рынка данных, в котором изложены планы по созданию нормативно-правовой базы в области владения данными.
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