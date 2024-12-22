Китайский автопроизводитель создал автомобиль со сменными батареями — Finance.ua

Китайский автопроизводитель создал автомобиль со сменными батареями Сегодня 04:23 — Технологии&Авто

Китайский автопроизводитель создал автомобиль со сменными батареями

Автопроизводитель Onvo предлагает менять разряженные батареи значительно быстрее, чем даже самая современная зарядка справится с полным восстановлением заряда автомобиля.

Об этом пишет insideevs.

Как это работает

На опубликованном видео видно, как в автомобиле Onvo L60 меняется комплект аккумуляторов менее чем за 5 минут.

Читайте также В Украине заработал электронный реестр автостанций

Каждая замена начинается и завершается быстрой проверкой всех систем автомобиля. Процесс полностью автоматизирован, за исключением того, что вам нужно самостоятельно заехать в специальный бокс.

Onvo — недорогой китайский бренд электромобилей, предназначенный для китайских семей. L60 имеет тот же размер и является прямым конкурентом Tesla Model Y.

Читайте также Мировые продажи электромобилей достигли рекордного уровня

Однако в отличие от Model Y, батареи Onvo L60 можно заменить, а не заряжать с помощью станций.

Nio, материнский бренд Onvo, заявляет, что на последних станциях замены батарей эта процедура может занимать всего 144 секунды.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.