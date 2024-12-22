Китайский автопроизводитель создал автомобиль со сменными батареями — Finance.ua
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Китайский автопроизводитель создал автомобиль со сменными батареями

Технологии&Авто
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Китайский автопроизводитель создал автомобиль со сменными батареями
Китайский автопроизводитель создал автомобиль со сменными батареями
Автопроизводитель Onvo предлагает менять разряженные батареи значительно быстрее, чем даже самая современная зарядка справится с полным восстановлением заряда автомобиля.
Об этом пишет insideevs.

Как это работает

На опубликованном видео видно, как в автомобиле Onvo L60 меняется комплект аккумуляторов менее чем за 5 минут.
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Каждая замена начинается и завершается быстрой проверкой всех систем автомобиля. Процесс полностью автоматизирован, за исключением того, что вам нужно самостоятельно заехать в специальный бокс.
Onvo — недорогой китайский бренд электромобилей, предназначенный для китайских семей. L60 имеет тот же размер и является прямым конкурентом Tesla Model Y.
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Однако в отличие от Model Y, батареи Onvo L60 можно заменить, а не заряжать с помощью станций.
Nio, материнский бренд Onvo, заявляет, что на последних станциях замены батарей эта процедура может занимать всего 144 секунды.
По материалам:
Мета
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