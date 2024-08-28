Китайский автопроизводитель BYD объявил о сотрудничестве с Huawei — Finance.ua

Китайский автопроизводитель BYD объявил о сотрудничестве с Huawei 28.08.2024, 00:32 — Технологии&Авто

Китайский автопроизводитель BYD объявил о сотрудничестве с Huawei

Китайская компания BYD будет использовать передовую систему автономного вождения Huawei во внедорожных электромобилях.

Об этом сообщает Reuters.

Китайский гигант по производству электромобилей BYD подписал соглашение с компанией Huawei об использовании передовой системы автономного вождения китайского технологического конгломерата в своих внедорожниках Fangchengbao.

Внедорожник Bao 8 из линейки Fangchengbao станет первой моделью BYD с интеллектуальной системой вождения Qiankun от Huawei и поступит в продажу позже в этом году.

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Это сотрудничество стало продолжением усилий BYD, направленных на увеличение продаж своих премиальных брендов Denza, Fangchengbao и Yangwang с целью повышения доходности. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в первом полугодии на эти три бренда приходилось всего 5% от общего объема продаж компании.

Партнерство по Huawei также отражает растущее присутствие китайской технологической компании в секторе электромобилей как основного поставщика ADAS. Компания Audi, принадлежащая Volkswagen, также будет использовать систему ADAS Huawei в своих электромобилях для китайского рынка.

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Економічна Правда По материалам:

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