Китайский автопроизводитель BYD объявил о сотрудничестве с Huawei — Finance.ua
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Китайский автопроизводитель BYD объявил о сотрудничестве с Huawei

Технологии&Авто
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Китайский автопроизводитель BYD объявил о сотрудничестве с Huawei
Китайский автопроизводитель BYD объявил о сотрудничестве с Huawei
Китайская компания BYD будет использовать передовую систему автономного вождения Huawei во внедорожных электромобилях.
Об этом сообщает Reuters.
Китайский гигант по производству электромобилей BYD подписал соглашение с компанией Huawei об использовании передовой системы автономного вождения китайского технологического конгломерата в своих внедорожниках Fangchengbao.
Внедорожник Bao 8 из линейки Fangchengbao станет первой моделью BYD с интеллектуальной системой вождения Qiankun от Huawei и поступит в продажу позже в этом году.
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Это сотрудничество стало продолжением усилий BYD, направленных на увеличение продаж своих премиальных брендов Denza, Fangchengbao и Yangwang с целью повышения доходности. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в первом полугодии на эти три бренда приходилось всего 5% от общего объема продаж компании.
Партнерство по Huawei также отражает растущее присутствие китайской технологической компании в секторе электромобилей как основного поставщика ADAS. Компания Audi, принадлежащая Volkswagen, также будет использовать систему ADAS Huawei в своих электромобилях для китайского рынка.
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По материалам:
Економічна Правда
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