Китайские компании хотят выкупить вышедшие из рф заводы LG, Bosch и Samsung — Finance.ua
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Китайские компании хотят выкупить вышедшие из рф заводы LG, Bosch и Samsung

Фондовый рынок
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Китайские и российские компании интересуются покупкой и арендой вышедших с российского рынка компаний LG, Bosch и Samsung.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Среди потенциальных китайских покупателей собеседники издания называют Hisense, которая продает в рф холодильники, стиральные машины, телевизоры и прочую технику. Компания владеет брендами Toshiba и Gorenje.
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российские компании Kuppersberg и Schaub Lorenz, которые занимаются продажей холодильников, вытяжек, варочных панелей и другой техники, также интересуются покупкой ушедших из россии заводов — производителей электроники и бытовой техники, говорят источники издания.
Компании даже обращались в Минпромторг рф, однако пока не смогли договориться о сделке.
Представитель Bosch в россии заявил, что «компания изучает разные варианты дальнейших действий». В пресс-службе Samsung сказали, что не получали предложений от претендентов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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