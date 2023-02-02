Китайские компании хотят выкупить вышедшие из рф заводы LG, Bosch и Samsung — Finance.ua

Китайские компании хотят выкупить вышедшие из рф заводы LG, Bosch и Samsung Сегодня 04:34 — Фондовый рынок

Китайские и российские компании интересуются покупкой и арендой вышедших с российского рынка компаний LG, Bosch и Samsung.

Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Среди потенциальных китайских покупателей собеседники издания называют Hisense, которая продает в рф холодильники, стиральные машины, телевизоры и прочую технику. Компания владеет брендами Toshiba и Gorenje.

российские компании Kuppersberg и Schaub Lorenz, которые занимаются продажей холодильников, вытяжек, варочных панелей и другой техники, также интересуются покупкой ушедших из россии заводов — производителей электроники и бытовой техники, говорят источники издания.

Компании даже обращались в Минпромторг рф, однако пока не смогли договориться о сделке.

Представитель Bosch в россии заявил, что «компания изучает разные варианты дальнейших действий». В пресс-службе Samsung сказали, что не получали предложений от претендентов.

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