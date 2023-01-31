рф прощается с цветными авто: из-за дефицита краски «Лады» и «Нивы» выпускают только в трех цветах — Finance.ua

рф прощается с цветными авто: из-за дефицита краски «Лады» и «Нивы» выпускают только в трех цветах Сегодня 05:31 — Мир

рф прощается с цветными авто: из-за дефицита краски «Лады» и «Нивы» выпускают только в трех цветах

российский АвтоВАЗ снова столкнулся с проблемами из-за санкций. Пока предприятию не хватает не только запчастей для новых авто, но и краски. Поэтому модельный ряд Lada и Niva ограничили лишь тремя цветами.

россияне могут купить эти авто только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Об этом сообщили автодилеры. По их данным, другие цвета могут появиться у АвтоВАЗа не раньше весны.

В частности, обычные Lada Granta еще в декабре начали красить только в два цвета — черный и белый. Niva Legend, Travel и Bronto доступны только в темно-зеленом цвете, коммерческие Lada — в белом.

До санкций российский производитель автомобилей использовал немецкие эмали Basf и Henkel. Обе компании заявили о выходе из россии еще в апреле 2022 года.

Кроме того, по словам экспертов, АвтоВАЗ также столкнулся с дефицитом комплектующих для окрасочного оборудования Eisenmann (тоже Германия).

Это уже не первые санкционные проблемы АвтоВАЗа. В первой половине 2022 года концерн столкнулся с нехваткой деталей для авто. Заводы неоднократно уходили в простой, а затем вернулись к работе со значительно урезанным списком моделей, активно используя уже накопленные на складах запчасти.

До российского вторжения в Украину пакетом 67,69% акций концерна «АвтоВАЗ» владела группа Renault. В середине мая этот пакет, как и другие российские активы Renault, перешли в госсобственность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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