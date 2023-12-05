Китайская компания LandSpace выведет на орбиту спутник с помощью ракеты, работающей на метане — Finance.ua
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Китайская компания LandSpace выведет на орбиту спутник с помощью ракеты, работающей на метане

Технологии&Авто
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Китайская компания LandSpace выведет на орбиту спутник с помощью ракеты, работающей на метане
Китайская компания LandSpace выведет на орбиту спутник с помощью ракеты, работающей на метане, Фото: JAXA
LandSpace Technology, одна из базирующихся в Пекине частных космических компаний Китая, готовится к запуску спутника на орбиту в рамках ключевого коммерческого испытания своей ракеты, работающей на метане и жидком кислороде.
Об этом сообщает Reuters.
Инвесторы и разработчики ракет заявили, что метан может помочь сократить расходы и обеспечить более экологичную и эффективную поддержку ракет многократного использования.
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В пятницу, 1 декабря, ракета-носитель Zhuque-2 компании LandSpace была перенесена на стартовую площадку космического объекта в пустыне Гоби и готовится к запуску, отмеченной как Y-3.
Компания не уточнила время запуска ракеты, которая стартует с космодрома Цзюцюань во Внутренней Монголии.
По словам представителя компании во вторник, LandSpace намерена доказать целесообразность запуска Zhuque-2 с помощью трех тестовых полетов; первыми двумя были Y-1 и Y-2.
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Если Zhuque-2 будет подтвержден, LandSpace планирует предоставить клиентам около трех запусков в 2024 году и удвоить это количество в 2025 году.
LandSpace был одним из первых и лучше всего финансируемых китайских космических стартапов, который стремился удовлетворить спрос на запуски ракет на фоне роста конкуренции за размещение спутников на низкой околоземной орбите в качестве альтернативы Starlink Илона Маска.
Конкурент LandSpace — компания OrienSpace, основанная в 2020 году, заявила, что планирует запустить свою первую твердотопливную ракету Gravity-1 в декабре.
По материалам:
Espreso.tv
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