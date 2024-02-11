Китай заявил о первом месте в мире по количеству авто у населения — Finance.ua

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Китай заявил о первом месте в мире по количеству авто у населения

Технологии&Авто
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Китай заявил о первом месте в мире по количеству авто у населения
Китай заявил о первом месте в мире по количеству авто у населения
Количество автомобилей в собственности жителей Китая достигло 340 миллионов, что является самым большим показателем среди стран мира.
Об этом заявил заместитель министра торговли КНР Шен Цюйпин, передаёт Xinhua.
По данным Шена, в прошлом году продажи новых автомобилей в Китае впервые превысили 30 миллионов единиц, что на 12% больше, чем в предыдущем году.
Рост в прошлом году продемонстрировал и китайский рынок подержанных авто, которых за двенадцать месяцев было продано более 18,4 миллиона, рост почти на 15% по сравнению с годом ранее.
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Замминистра рассказал, что в этом году в рамках стимулирования внутреннего спроса, определенного правительством страны одним из драйверов экономического роста Китая, планируется внедрение специальных программ содействия обмену автомобилей на новые, учитывая большой спрос на автомобили среди населения и существующий потенциал для замены. О деталях таких программ в сообщении речь не идет.
Помимо стимулирования покупки транспортных средств правительство Китая также планирует поощрять ремонты старых домов и замену бытовой техники, чтобы поддержать внутренний спрос и повысить потребление в этом году.
По материалам:
Укрінформ
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