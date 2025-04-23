Китай запретил поставки редкоземельных элементов на оборонные предприятия США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай запретил поставки редкоземельных элементов на оборонные предприятия США

13
Правительство Китая запретило южнокорейским компаниям поставлять продукцию, содержащую китайские редкоземельные элементы, на оборонные предприятия США, а также предупредило о санкциях в случае невыполнения данных требований.
Об этом информирует издание Korea Economic Daily, ссылаясь на источники в правительстве и компаниях.
По данным источников, некоторые компании, производящие трансформаторы, батареи, дисплеи, электромобили, авиакосмическое и медицинское оборудование во вторник, 22 апреля, получили официальные сообщения от Министерства торговли Китая с требованием ограничить экспорт любого энергетического оборудования.
В письме также было предупреждение о возможных санкциях в случае нарушения экспортных ограничений.
Компании опасаются, что Пекин может заблокировать продажу металлов.
Читайте также
Отмечается, что это первый случай, когда Пекин официально принял экспортный контроль относительно неамериканских компаний с ведущими экономическими странами мира, и начали с Кореи.
Министерство промышленности Южной Кореи заявило в среду, что проверяет эту информацию у китайского правительства и отечественных компаний.
В настоящее время не подтверждено, что южнокорейские компании получили официальное письмо от китайского правительства, как отмечалось в сообщении.
В начале апреля Китай ввел ограничения на экспорт редкоземельных элементов в рамках широкого ответа на американские пошлины. Ограничения затронули поставки минералов, используемых в производстве оружия, электроники и потребительских товаров.
Теперь экспортерам нужно подавать заявку на лицензию в Министерство коммерции КНР — это малопрозрачная процедура, которая может длиться от 6−7 недель до нескольких месяцев.
Китай производит около 90% мирового объема редкоземельных элементов — группы из 17 химических элементов. Правительство США имеет некоторые запасы таких элементов, но их недостаточно для долгосрочного обеспечения военно-промышленного комплекса.
Китай усиливает ответные меры на пошлины США, расширяя список товаров под пошлиной и ограничивая экспорт минералов.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems