Китай запретил поставки редкоземельных элементов на оборонные предприятия США — Finance.ua

Китай запретил поставки редкоземельных элементов на оборонные предприятия США Сегодня 16:45

Правительство Китая запретило южнокорейским компаниям поставлять продукцию, содержащую китайские редкоземельные элементы, на оборонные предприятия США, а также предупредило о санкциях в случае невыполнения данных требований.

Об этом информирует издание Korea Economic Daily , ссылаясь на источники в правительстве и компаниях.

По данным источников, некоторые компании, производящие трансформаторы, батареи, дисплеи, электромобили, авиакосмическое и медицинское оборудование во вторник, 22 апреля, получили официальные сообщения от Министерства торговли Китая с требованием ограничить экспорт любого энергетического оборудования.

В письме также было предупреждение о возможных санкциях в случае нарушения экспортных ограничений.

Компании опасаются, что Пекин может заблокировать продажу металлов.

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Отмечается, что это первый случай, когда Пекин официально принял экспортный контроль относительно неамериканских компаний с ведущими экономическими странами мира, и начали с Кореи.

Министерство промышленности Южной Кореи заявило в среду, что проверяет эту информацию у китайского правительства и отечественных компаний.

В настоящее время не подтверждено, что южнокорейские компании получили официальное письмо от китайского правительства, как отмечалось в сообщении.

В начале апреля Китай ввел ограничения на экспорт редкоземельных элементов в рамках широкого ответа на американские пошлины. Ограничения затронули поставки минералов, используемых в производстве оружия, электроники и потребительских товаров.

Теперь экспортерам нужно подавать заявку на лицензию в Министерство коммерции КНР — это малопрозрачная процедура, которая может длиться от 6−7 недель до нескольких месяцев.

Китай производит около 90% мирового объема редкоземельных элементов — группы из 17 химических элементов. Правительство США имеет некоторые запасы таких элементов, но их недостаточно для долгосрочного обеспечения военно-промышленного комплекса.

Китай усиливает ответные меры на пошлины США, расширяя список товаров под пошлиной и ограничивая экспорт минералов.

УНН По материалам:

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