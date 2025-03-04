Китай ввел санкции против 26 американских компаний, большинство связано с предоставлением услуг Пентагону — Finance.ua

Китай ввел санкции против 26 американских компаний, большинство связано с предоставлением услуг Пентагону Сегодня 17:20 — Мир

Китай ввел санкции против 26 американских компаний, большинство связано с предоставлением услуг Пентагону

Правительство Китая в ответ на решение администрации президента Дональда Трампа удвоить тарифы на китайский импорт в США ввело ограничительные меры против 26 американских компаний, деятельность большинства которых связана с предоставлением услуг Пентагону.

Ограничения установлены для защиты национального суверенитета, национальной безопасности и интересов развития КНР, а также на основании закона о противодействии иностранным санкциям.

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Согласно объявлению, правительство Китая запретило продажу товаров двойного назначения 15 компаниям, которые являются непосредственными производителями систем оружия или участвуют в их создании.

Среди них General Dynamics Land Systems, один из крупнейших в США и вообще в мире производитель наземной боевой техники; Shield AI — аэрокосмическая технологическая компания, разрабатывающая системы управления боевыми самолетами на основе технологий искусственного интеллекта, беспилотников и других авиатехнологий; Leidos, которая предоставляет научные, инженерные, системные интеграционные и технические услуги и совместно с IT-отделом одного из крупных подрядчиков Минобороны США Lockheed Martin создает крупнейшего в американской оборонной промышленности поставщика IT-услуг.

«Экспорт товаров двойного назначения китайского производства вышеупомянутым 15 компаниям из США запрещен; любая продолжающаяся сейчас связанная с ними экспортная деятельность должна быть немедленно прекращена», — говорится в объявлении торгового ведомства.

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В нем отмечается, что при особых обстоятельствах экспортный оператор может обратиться в Минторг КНР за специальным разрешением на поставку товаров, подпадающих под запрет, перечисленным компаниям из США.

Во втором пакете контрмер Китай внес в свой «черный список» еще 10 американских фирм, преимущественно авиационной и радиотехнической отраслей, также предоставляющих услуги военным США.

Этим компаниям запрещено заниматься импортной и экспортной деятельностью, связанной с Китаем, а также запрещено производить инвестиции в Китае.

Третий пакет ограничений касается американской биотехнологической компании Illumina, которая разрабатывает, производит и продает интегрированные системы для анализа генетической вариации и биологической функции, обслуживающих рынки секвенирования, генотипирования и экспрессии генов и работающих в более чем 155 странах.

Эта компания запрещает поставлять в Китай генные секвенаторы, используемые в биотехнологических исследованиях.

Все ограничения вступают в силу со дня опубликования, то есть с сегодняшнего дня, 4 марта.

Укрінформ По материалам:

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