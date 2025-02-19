Европа без США: глава Европарламента оценила, удастся ли противостоять Китаю или россии — Finance.ua

Европа без США: глава Европарламента оценила, удастся ли противостоять Китаю или россии
Европа будет готова самостоятельно противостоять угрозам со стороны Китая или россии, если США решат уменьшить свой вклад в коллективную безопасность, уверена глава Европарламента Роберта Мецола.
Об этом она сказала в интервью.
По ее словам, в последние годы Европейский Союз увеличил общие оборонные расходы на 30% и добился значительного прогресса в вопросах совместных оборонных закупок и расширения производства боеприпасов.
«Через Европейский оборонный фонд мы поддерживаем государства-члены в разработке инновационных и совместимых оборонных технологий и техники», — подчеркнула председатель Европарламента.
«Наша настоящая проблема — фрагментация. В то время как США используют 30 систем вооружений, в Европе их 178. Фрагментация означает более высокие затраты и неэффективность. Нам нужен единый рынок оборонной промышленности. Ведь, как точно сказал премьер-министр Туск (Дональд Туск — премьер-министр Польши. — Ред.): «время геополитического аутсорсинга прошло»,
подчеркнула Мецола.
Она добавила, что в ЕС появился еврокомиссар по обороне, а «Европейский парламент повысил статус своего подкомитета по вопросам обороны в полноценный комитет». И хотя это, по ее мнению, «важные шаги», но «нужно сделать еще больше». И Мецола заверила, что это будет сделано.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью