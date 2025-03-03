Китай готовит ответ на новые 10% тарифы США — Finance.ua

Китай готовит ответ на новые 10% тарифы США Сегодня 19:15 — Мир

Китай готовит ответ на новые 10% тарифы США

Китай предупредил, что ответит на дополнительные пошлины на китайский импорт, о которых объявил президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Bloomberg.

«Если США будут настаивать на своем, Китай ответит всеми необходимыми мерами по защите своих законных прав и интересов», — заявил 28 февраля представитель Министерства торговли Китая. В ответ на предыдущий раунд пошлин этот департамент уже раньше пообещал принять «соответствующие» меры.

Реакция Пекина появилась через несколько часов после того, как Трамп объявил о дополнительной 10% пошлине, которая вступит в силу 4 марта, ссылаясь на высокий уровень наркотрафика из соседних североамериканских стран и якобы роль Китая в этом процессе. Новый сбор — это продолжение предыдущей 10% пошлины, введенной ранее в этом месяце, и входит в широкий пакет торговых мер Трампа, охватывающих технологии и инвестиции.

Индекс китайских акций, котирующихся в Гонконге, усилил падение до 3,9%, что является наибольшим однодневным спадом с октября. Континентальный индекс CSI 300 снизился на 1,9%, что может стать первым недельным снижением за месяц.

Главный экономист Bloomberg Economics по Азии Чан Шу отметила, что риск заключается в том, что сдержанность Китая к этому моменту «может смениться более жестким ответом — и значительно более разрушительной торговой войной».

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Новые меры были предприняты без предупреждения и стали неожиданностью для чиновников обеих стран. Ни одна из сторон на рабочем уровне не знала о введении дополнительных 10% пошлин, по словам источников издания.

Новые пошлины вступят в силу в 4 марта, за день до того, как глава КНР Си Цзиньпин примет участие в Народном съезде, крупнейшем политическом событии года в Китае, на котором его чиновники представят экономический план на 2025 год.

В своем официальном ответе на пошлины Пекин заявил, что надеется урегулировать разногласия путем диалога.

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