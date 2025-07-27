Китай строит самую большую в мире гидроэлектростанцию — Finance.ua

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Китай строит самую большую в мире гидроэлектростанцию

Технологии&Авто
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Китай строит самую большую в мире гидроэлектростанцию
Китай строит самую большую в мире гидроэлектростанцию
Китай официально приступил к строительству самой большой гидроэлектростанции в мире, которая будет располагаться на восточном краю Тибетского плато. Проект стоимостью не менее $170 миллиардов станет самым масштабным в Китае со времен строительства ГЭС «Три ущелья».
Об этом сообщает Reuters.
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Сооружение будет состоять из пяти каскадных гидроэлектростанций с общей годовой мощностью производства 300 млрд кВт·ч — это равно годовому потреблению электроэнергии в Великобритании.
ГЭС разместят на нижнем течении реки Ярлунг Цангпо, где вода стремительно спадает на 2000 метров в течение 50 км.

Какие риски вызывает проект

Издание отмечает, что проект уже вызвал беспокойство Индии и Бангладеш, которые опасаются последствий для миллионов жителей ниже течения.
Экологи и международные организации предупреждают о рисках биоразнообразия одного из богатейших экологических регионов Азии.
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На фоне новостей фондовый рынок Китая отреагировал ростом: индекс CSI Construction&Engineering поднялся на 4%, а акции ведущих инженерных компаний достигли ежедневного лимита роста в 10%.
Акции предприятий, занимающихся туннельной техникой и системами мониторинга, взлетели на 30%.
Проект также стимулирует большой спрос на цемент, взрывчатые материалы и другие строительные ресурсы. По прогнозам объект начнет функционировать в 2030-х годах.
По материалам:
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