Китай признал транзакции с криптовалютами одним из методов отмывания денег — Finance.ua

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Китай признал транзакции с криптовалютами одним из методов отмывания денег

Технологии&Авто
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Китай признал транзакции с криптовалютами одним из методов отмывания денег
Китай признал транзакции с криптовалютами одним из методов отмывания денег
19 августа 2024 года Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая пересмотрели интерпретацию закона страны о борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно опубликованному релизу, ведомства решили включить в него транзакции с виртуальными активами.
В сообщении говорится, что теперь переводы и конвертации цифровых активов, полученных незаконным путем, подпадают под действие закона. В этом случае такие транзакции будут рассматриваться как «сокрытие источника и характер преступных доходов, а также их выгод».
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Нарушителям грозит штраф от 10 000 юаней (около $1400 на момент написания) до 200 000 юаней (примерно $28 000). За более серьезные правонарушения предусмотрено тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет, отметили в прокуратуре.
Также ведомство сообщило, что в 2023 году 2971 человек был привлечен к ответственности за отмывание денег. Это в 20 раз больше, чем в 2019 году, говорится в пресс-релизе.
Другие поправки к закону предусматривают более четкую трактовку «отягощающих обстоятельств» по ​​делам об отмывании денег. К примеру, отказ сотрудничать с властью или отмывание средств в особо крупных размерах, превышающих 5 млн юаней ($700 000).
Напомним, основатель блокчейна TRON и советник криптобиржи HTX (ранее Huobi) Джастин Сан опубликовал сообщение в X (ранее Twitter), намекающее на возможное снятие ограничений на криптоактивы в Китае.
Китай признал транзакции с криптовалютами одним из методов отмывания денег
Ранее генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц предположил, что торговля криптовалютами в КНР возобновится к концу 2024 года. Однако впоследствии он удалил это сообщение.
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