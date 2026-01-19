Китай прекратил покупать электроэнергию у россии Сегодня 05:25 — Энергетика

Китай полностью остановил импорт электроэнергии из россии с 1 января 2026 года и не закупает даже предусмотренный контрактом минимальный объем около 12 МВт.

Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Отказ от поставок стал результатом высоких экспортных цен, которые с января 2026 года впервые превысили внутренние китайские. Это сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина.

«Интер РАО» (оператор экспорта-импорта) экспортировало в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока.

Контракт на поставку был заключен с китайской Государственной электросетевой корпорацией в 2012 году. Он действует до 2037 года.

Предполагалось, что за весь период в Китай будет поставлено около 100 млрд кВт/ч или около 4 млрд кВт/ч в год.

Формула цены на электроэнергию, установленная контрактом, неизвестна.

Источники издания говорят, что экспорт электроэнергии в КНР в 2026 году вряд ли возобновится. В то же время Минэнерго рф допускает возобновление экспорта при получении нового запроса от Китая.

По материалам:

