Китай оказывает россии помощь для войны против Украины — администрация Байдена Сегодня 12:31 — Мир

Китай оказывает россии помощь для войны против Украины — администрация Байдена

Администрация Байдена предоставила правительству Китая доказательства, свидетельствующие о том, что некоторые китайские государственные компании могут оказывать помощь россии для ее военных действий в Украине. Белый дом пытается выяснить, знает ли Пекин об этой деятельности. Об этом пишет Bloomberg.

Лица, пожелавшие остаться неизвестными при обсуждении частных обсуждений, отказались рассказать детали поддержки, за исключением того, что они состоят из несмертоносной военной и экономической помощи — а это полное уклонение от режима санкций, которые США и их союзники ввели в отношении россии, когда ее войска вторглись в Украину.

По словам источников, эта тенденция встревожила США настолько, что официальные лица подняли вопрос перед своими китайскими коллегами и предупредили о последствиях предоставления материальной поддержки в войне.

Если доказательства окажутся убедительными, речь не будет идти о налаживании отношений между обеими странами.

Несмотря на то, что эта информация официально не подтверждена, чиновники США уже заявляли о том, что отношения между россией и Китаем сейчас чрезвычайно тесны, и Китай делает больше, чем когда-либо, для поддержки россии.

Люди, знающие мнение администрации, охарактеризовали деятельность государственных предприятий как сознательное содействие россии в ее военных действиях. В то же время, они не уточнили, какие именно доказательства имеет администрация, добавив, что собранные доказательства изучаются, чтобы определить их значимость.

Вывод о том, что китайские компании поддерживают вторжение, может иметь тревожные последствия для политики США в отношении россии и Китая.

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Стратегия США по отношению к Украине частично базируется на изоляции правительства президента владимира путина и стремлении придушить его экономику для того, чтобы воспрепятствовать военным усилиям. Увеличение поддержки со стороны Китая, второй по величине экономики мира, может значительно подорвать эту стратегию.

И в случае, если Байден и его советники определят, что правительство Китая причастно к действиям этих государственных предприятий, или молчаливо согласилось с ними, это может повлечь за собой новые трения между странами.

россия и Китай перед войной объявили о «широких» отношениях, а официальные лица США считают, что Китай сначала намеревался продавать рф летальное оружие для использования на поле боя. Однако администрация считает, что Китай отказался от этого плана и не сделал все возможное, чтобы помочь вторжению путина.

На данный момент администрация считает, что правительство Китая хочет помочь россии и не занимает нейтральную позицию, как утверждает публично. Китай, несмотря на требования США к другим странам дистанцироваться от российской экономики, также углубил свои торговые отношения с агрессором.

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