Китай планирует углублять сотрудничество с россией — Finance.ua
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Китай планирует углублять сотрудничество с россией

Мир
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Китай планирует углублять сотрудничество с россией
Китай планирует углублять сотрудничество с россией
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его позиция относительно агрессии россии в Украине беспристрастная.
Как отмечает AP, на пресс-конференции в Пекине он дал понять, что Китай будет углублять связи с россией в следующем году.
Ван заявил, что Китай «углубит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с россией. На прошлой неделе военные корабли двух стран провели совместные военно-морские учения в Восточно-Китайском море.
«Что касается кризиса в Украине, мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтение той или иной стороне, не подливая масла в огонь и тем более не ища эгоистической выгоды из ситуации», — сказал Ван, согласно официальному тексту его выступления.
Ван обвинил США в «одностороннем запугивании» и заявил, что Китай продолжит играть конструктивную роль в окончании войны в Украине своим собственным путем, говорится в заявлении МИД Китая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
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