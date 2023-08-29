Китай обещает ускорить фискальные издержки для стимулирования экономики — Finance.ua

Китай обещает ускорить фискальные издержки для стимулирования экономики Сегодня 17:39 — Мир

Китай обещает ускорить фискальные издержки для стимулирования экономики

Китай пообещал усилить политическую поддержку и ускорить государственные расходы, поскольку восстановление экономики находится под давлением. Ожидается, что правительство усилит антициклические меры и резервы политики, а также усилит координацию различных политиков во второй половине этого года.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на министра финансов Лю Кун и главу Национальной комиссии по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе.

Чжэн подчеркнул экономические проблемы Китая, заявив, что импульс роста слабый, основа для устойчивого восстановления — непрочная, а окружающая среда «полна неопределенностей», как сообщает Синьхуа.

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Поскольку центральный банк уже дважды снижал процентные ставки в этом году, а регуляторы принимают меры по ослаблению имущественных ограничений, фокус смещается на фискальные меры по поддержке восстановления.

Лю заявил, что власти обеспечат проактивную фискальную политику, которая будет более решительной и эффективной, и «умно ускорит» бюджетные расходы. По его словам, цель состоит в том, чтобы обеспечить использование местными органами власти квоты новых специальных облигаций, которые в основном используются для финансирования инвестиций в инфраструктуру, до конца сентября, и чтобы эти средства были использованы до конца октября.

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