Китай объявил о единовременных денежных выплатах для бедных — Finance.ua

Китай объявил о единовременных денежных выплатах для бедных Сегодня 05:02 — Мир

Китай объявил о единовременных денежных выплатах для бедных

В Китае выплатят единовременные субсидии для людей, живущих в крайней нищете.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай заявил, что предоставит единовременные денежные выплаты людям, живущим в условиях крайней бедности, что стало редким заявлением о прямой помощи всего через день после обнародования масштабной программы по стимулированию второй по величине экономики мира.

Министерство финансов и Министерство гражданских дел выдадут субсидии на проживание малообеспеченным группам населения, включая очень бедных и сирот, к празднику Национального дня на следующей неделе.

Местные власти должны обеспечить поступление средств к целевым получателям до 1 октября, годовщины основания Народной Республики, чтобы продемонстрировать «любовь и заботу партии и правительства о людях, которые в этом нуждаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма выплат остается неизвестной.

В этом году министерства выделили 22 млрд долл. на финансовую помощь и субсидии людям, живущим в крайней бедности, сиротам и бездомным. По состоянию на июнь в стране 4,74 млн человек живут в условиях крайней бедности, согласно данным Министерства гражданских дел.

Економічна Правда По материалам:

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