0 800 307 555
Китай финансирует тысячи ИИ-компаний без наемных работников

Китай финансирует тысячи ИИ-компаний без наемных работников
Китайские города стали активно конкурировать за привлечение так называемых «единоличных компаний» (OPC) — стартапов, управляемых одним основателем с помощью искусственного интеллекта.
Для этого местные власти предлагают бесплатное жилье, офисные помещения, а также превращают неиспользуемые дата-центры в инкубаторы для таких проектов.
Об этом пишет издание Rest of World.
Инструменты автоматизации на базе искусственного интеллекта (в частности агенты для генерации кода и создания видео) позволяют отдельным разработчикам самостоятельно создавать технологические продукты.
Это снижает потребность в венчурном финансировании и найме работников, открывая новые возможности для индивидуальных предпринимателей.

Государственные стимулы и льготы

В рамках общенациональной стратегии развития искусственного интеллекта местные власти в течение последних месяцев ввели ряд стимулов для таких стартапов.
Среди них:
  • бесплатные офисные помещения;
  • скидки на вычислительные ресурсы;
  • специальные кредиты для создания AI-продуктов.
Государственная модель развития AI

Китай традиционно объединяет централизованную политику с конкуренцией между регионами для развития новых отраслей — от электронной коммерции до электромобилей.
Во время ежегодного парламентского заседания этого месяца власти очертили планы дальнейшего масштабирования использования искусственного интеллекта в экономике.
Как отметил доцент Университета Нью-Гэмпшира Лин Чжан, страна действует как «гигантская Кремниевая долина», где вся система быстро мобилизуется для развития новых технологий.
В отличие от США, где двигателем AI-бума является венчурный капитал, Китай делает ставку на государственную поддержку, инфраструктуру и раннее внедрение технологий.

Роль инкубаторов и OpenClaw

Субсидии для OPC реализуются через специализированные инкубаторы, быстро появляющиеся по всей стране. При этом определение OPC варьируется: иногда к ним относятся и команды из двух-трех человек.
Некоторые местные власти также стимулируют использование OpenClaw — открытого AI-агента, способного выполнять задачи типа управления электронной почтой или создания сайтов, несмотря на потенциальные риски безопасности.
В некоторых случаях развитие OPC помогает решить другую проблему — избыточную инфраструктуру.
В последние годы местные власти активно строили дата-центры, не всегда учитывая реальный спрос, в результате чего часть из них осталась недозагруженной.
Теперь эти объекты переоборудованы под инкубаторы для AI-стартапов.

Неопределенные перспективы

Несмотря на активную поддержку, перспективы мини-стартапов остаются неопределенными.
Венчурные инвесторы считают, что большинство OPC не превратятся в жизнеспособные бизнесы. В то же время, государственные субсидии стимулируют больше людей запускать собственные проекты и экспериментировать с идеями.
По материалам:
Finance.ua
