Китай будет использовать криптовалюты для выплаты зарплаты госслужащим — Finance.ua

Китай будет использовать криптовалюты для выплаты зарплаты госслужащим Сегодня 20:44 — Криптовалюта

Китай будет использовать криптовалюты для выплаты зарплаты госслужащим

Китайские госслужащие примут участие в пилотной программе по начислению зарплат в цифровом юане (e-CNY). Начиная с мая 2023 года бюджетникам, работающим в городе Чаншу, будут платить заработную плату только в цифровых юанях.

Госслужащим будут перечислять средства на кошельки для хранения виртуальной валюты, выпущенной Центральным банком Китая. По словам представителей правительства, CBDC уже интегрированы в разные сервисы, поэтому работники смогут без проблем оплачивать услуги и покупку различных товаров цифровыми юанями, например, проезд в общественном транспорте и интернет.

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Перед властями провинции Цзянсу, в которой находится город Чаншу, стоит задача до 2025-го создать «эффективную и надежную систему управления работой платежной платформы на базе цифровых юаней». Для выполнения распоряжения Коммунистической партии Китая чиновники планируют через несколько лет перевести бюджетников других городов Цзянсу на получение зарплаты в CBDC.

В прошлом году Народный банк Китая добился значительных успехов в популяризации CBDC. Цифровой юань уже используется в 15 регионах страны. За 8 месяцев сумма транзакций в e-CNY превысила 100 млрд юаней (около $14.5 млрд).

Напомним, после обнародования информации о начале тестирования CBDC в Китае правительство США сообщило, что начнет работу над запуском национальной криптовалюты . Одной из веских причин разработки и запуска национальной криптовалюты в США стали активные действия Китая. В Комитете финансовых услуг США считают, что запуск китайского CBDC окажет негативное влияние на экономику Америки, поэтому единственное решение — действовать на опережение, разработав собственный цифровой доллар.

noworries По материалам:

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