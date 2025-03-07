Кипру не хватает иностранных рабочих: в каких секторах больше всего — Finance.ua

Кипру не хватает иностранных рабочих: в каких секторах больше всего
Кипр переживает серьезный кризис в строительном секторе из-за нехватки рабочей силы, что вызывает тревогу в Федерации ассоциаций строительных подрядчиков Кипра (OSEOK).
Об этом сообщает Schengen News.
Федерация обратилась к правительству с требованием немедленно принять меры для решения кадровой проблемы. Проблема дефицита рабочей силы не ограничивается строительной отраслью. Она также отрицательно отражается на туризме, гостиничном бизнесе, розничной торговле и здравоохранении, что ставит под угрозу экономический рост Кипра.
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Несмотря на низкий уровень безработицы, страна сталкивается с острой потребностью в рабочих, особенно секторах, связанных с увеличением туристического потока и ростом объемов инвестиций.
В этой связи Федерация OSEOK отметила необходимость разработки долгосрочной стратегии для решения кадрового дефицита в строительном секторе.
Предложения Федерации для разрешения кадрового кризиса
Для стабилизации ситуации Федерация подрядчиков предлагает комплексные меры:
- Ускорение процесса одобрения заявок на работу для иностранных специалистов, сейчас рассмотрение длится до шести месяцев.
- Заключение двусторонних соглашений со странами, обладающими квалифицированной рабочей силой.
- Улучшение связи между системой образования и рынком труда для подготовки молодых специалистов с учетом потребностей строительной отрасли.
- Рассмотрение возможности привлечения искателей убежища для заполнения вакантных должностей.
В декабре 2024 года министр труда Кипра Йианнис Панайоту подписал указ, упрощающий процесс трудоустройства квалифицированных специалистов из стран, не являющихся членами ЕС. Это решение призвано облегчить привлечение иностранных рабочих и предоставить студентам-иностранцам возможность работать на неполный рабочий день.
Особое внимание уделяют таким секторам, как:
- Информационные и коммуникационные технологии
- Морская промышленность
- Фармацевтические исследования
Кроме того, иностранные специалисты могут подать заявку на Европейскую голубую карту, которая дает право жить и работать в странах ЕС.
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Таким образом, Кипр стремится упростить доступ к рынку труда для иностранцев, чтобы компенсировать нехватку кадров в ключевых секторах экономики.
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