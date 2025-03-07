Кипру не хватает иностранных рабочих: в каких секторах больше всего — Finance.ua

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Кипру не хватает иностранных рабочих: в каких секторах больше всего

Личные финансы
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Кипру не хватает иностранных рабочих: в каких секторах больше всего
Кипру не хватает иностранных рабочих: в каких секторах больше всего
Кипр переживает серьезный кризис в строительном секторе из-за нехватки рабочей силы, что вызывает тревогу в Федерации ассоциаций строительных подрядчиков Кипра (OSEOK).
Об этом сообщает Schengen News.
Федерация обратилась к правительству с требованием немедленно принять меры для решения кадровой проблемы. Проблема дефицита рабочей силы не ограничивается строительной отраслью. Она также отрицательно отражается на туризме, гостиничном бизнесе, розничной торговле и здравоохранении, что ставит под угрозу экономический рост Кипра.

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Несмотря на низкий уровень безработицы, страна сталкивается с острой потребностью в рабочих, особенно секторах, связанных с увеличением туристического потока и ростом объемов инвестиций.
В этой связи Федерация OSEOK отметила необходимость разработки долгосрочной стратегии для решения кадрового дефицита в строительном секторе.

Предложения Федерации для разрешения кадрового кризиса

Для стабилизации ситуации Федерация подрядчиков предлагает комплексные меры:
  1. Ускорение процесса одобрения заявок на работу для иностранных специалистов, сейчас рассмотрение длится до шести месяцев.
  2. Заключение двусторонних соглашений со странами, обладающими квалифицированной рабочей силой.
  3. Улучшение связи между системой образования и рынком труда для подготовки молодых специалистов с учетом потребностей строительной отрасли.
  4. Рассмотрение возможности привлечения искателей убежища для заполнения вакантных должностей.
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В декабре 2024 года министр труда Кипра Йианнис Панайоту подписал указ, упрощающий процесс трудоустройства квалифицированных специалистов из стран, не являющихся членами ЕС. Это решение призвано облегчить привлечение иностранных рабочих и предоставить студентам-иностранцам возможность работать на неполный рабочий день.
Особое внимание уделяют таким секторам, как:
  • Информационные и коммуникационные технологии
  • Морская промышленность
  • Фармацевтические исследования
Кроме того, иностранные специалисты могут подать заявку на Европейскую голубую карту, которая дает право жить и работать в странах ЕС.
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Таким образом, Кипр стремится упростить доступ к рынку труда для иностранцев, чтобы компенсировать нехватку кадров в ключевых секторах экономики.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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