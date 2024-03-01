Кипр продлил статус временной защиты еще на год — Finance.ua

Кипр продлил статус временной защиты еще на год Сегодня 09:30 — Мир

Кипр продлил статус временной защиты еще на год

Республика Кипр продлила до 4 марта 2025 года действие временной защиты для лиц, уже имеющих такой статус.

«Министерство внутренних дел информирует все заинтересованные стороны, что на основании соответствующего решения Совета министров право на временную защиту автоматически продлевается на один год тем лицам, которые получили такое право на Кипре, то есть до 4 марта 2025 года», — констатируется в официальном объявлении Службы делам беженцев.

Уточняется, что «для тех, кто уже получил временную защиту, нет необходимости подавать новое заявление в Службу по делам беженцев или выдавать новый биометрический вид на жительство в Департаменте учета населения и иммиграции».

Те, кто желает получить временную защиту впервые, должны подать заявление либо в электронном виде по ссылке , либо лично по адресу головного офиса Службы по делам беженцев в Никосии.

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