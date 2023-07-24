Как купить недвижимость на Кипре: цены, процедура, налоги — Finance.ua

Как купить недвижимость на Кипре: цены, процедура, налоги Сегодня 14:07 — Недвижимость

Как купить недвижимость на Кипре: цены, процедура, налоги

Кипр — страна, славящаяся не только богатой историей и идеальными климатическими условиями, но и инвестициями в рынок недвижимости. Так, на Кипре можно купить апартаменты в городской и сельской местности, купить элитную недвижимость на берегу моря или небольшой частный дом в тихих пригородных зонах с привлекательными видами.

Как утверждают эксперты портала flombu.com , кипрский рынок недвижимости характеризуется устойчивостью и высокой адаптивностью к внутренним и мировым экономическим изменениям. Более 50% международных инвестиций в страну привлечены именно через рынок недвижимого имущества.

Может ли украинец купить недвижимость на Кипре

Иностранцам не только разрешено покупать недвижимость на Кипре: такая инициатива поощряется на государственном уровне. Купив на Кипре недвижимости на сумму от 300 000 евро, иностранец может получить статус резидента, а впоследствии — ходатайствовать о гражданстве.

Однако в покупке недвижимого имущества в этой стране есть и определенные условия. Граждане государств, не входящих в Евросоюз, могут купить на Кипре только жилую недвижимость площадью не более 4014 м 2 .

За сколько можно купить недвижимость на Кипре

По состоянию на 2023 год средняя цена на жилье на Кипре колеблется от 1100 до 2500 евро за квадратный метр, в зависимости от месторасположения и типа недвижимости.

Уникальные предложения на кипрском рынке недвижимого имущества в большинстве своем представлены в таких районах (одноименно и городах), как Никосия, Лимассол, Пафос и Ларнака.

Самая дорогая недвижимость на Кипре — в Лимасоле, городе элитных апартаментов, роскошных вилл и яхт.

Купить квартиру в Лимасоле можно в среднем за 2800 евро/м 2 . В окрестностях района апартаменты будут стоить в среднем 1900 евро за «квадрат».

Купить жилую недвижимость в Никосии, столице Кипра, удастся в среднем за 2100 евро/м 2 , в отдаленных уголках района — от 1500 евро за «квадрат».

В Ларнаке, где сосредоточено немало загородных домов, жилье будет стоить в среднем 1700 евро за «квадрат», в отдаленных локациях района — 1200 евро/м 2 .

Самая доступная недвижимость среди перечисленных районов Кипра — в Пафосе, историческом центре страны. Здесь средняя стоимость квартиры составит 1400 евро/м 2 . Апартаменты в отдаленных местностях Пафоса обойдутся в среднем в 1100 евро/м 2 .

Купля-продажа недвижимости на Кипре: как это происходит

Чтобы купить квартиру, дом или виллу на Кипре, нужно пройти достаточно стандартную процедуру.

1. Выбрать объект

Выбрать недвижимость на Кипре можно самостоятельно или с помощью агентства недвижимости. Однако специалист, без которого не обойтись иностранному покупателю недвижимости на Кипре, — это юрист.

2. Зарезервировать недвижимость

Если клиент выбрал недвижимость и начинается подготовка к заключению сделки, необходимо зарезервировать объект. Для подкрепления брони на покупку недвижимости покупатель дает задаток — от 1500 до 5000 евро в зависимости от стоимости квартиры или дома. В результате продавец снимает объект с продаж на срок, согласованный с покупателем.

3. Открыть счет в кипрском банке

Чтобы безналично оплатить недвижимость в два этапа — осуществить первый и конечный взнос — покупателю нужно открыть счет в банке на Кипре.

4. Подписать договор купли-продажи

После истечения срока резервирования подписывают основной договор о купле-продаже недвижимости. Покупатель вносит первый взнос за объект в сумме 35% от его стоимости.

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5. Зарегистрировать сделку в Земельном кадастре

В течение 1 месяца после уплаты первого взноса в Земельном кадастре регистрируют основной договор купли-продажи. Покупатель платит гербовый сбор.

6. Подать заявление на утверждение покупки недвижимости

Регистрируя соглашение о покупке недвижимости, нужно подать ходатайство в Совет министров. Так утверждается покупка недвижимости.

7. Уплатить основную сумму за объект

После официального утверждения купли-продажи недвижимости в Совете министров Кипра иностранец платит вторую часть стоимости объекта — остальные 65%.

Налоги и дополнительные платежи при покупке недвижимости на Кипре

Первый и основной взнос — это не вся сумма, которую придется уплатить, покупая недвижимость на Кипре. На налоги и другие платежи понадобится еще несколько тысяч евро.

Гербовый сбор. Это единовременный налог, уплачиваемый по договору купли-продажи. Его ставка составляет 1,50 евро за каждую 1000 евро от цены объекта, которая не превышает 170 000 евро, и 2,00 евро за каждую 1000 евро за недвижимость свыше этой суммы.

Это единовременный налог, уплачиваемый по договору купли-продажи. Его ставка составляет 1,50 евро за каждую 1000 евро от цены объекта, которая не превышает 170 000 евро, и 2,00 евро за каждую 1000 евро за недвижимость свыше этой суммы. Услуги юриста. Оплата юридического сопровождения может изменяться в зависимости от сложности покупки. В среднем она составляет от 1000 до 2000 евро.



Оплата юридического сопровождения может изменяться в зависимости от сложности покупки. В среднем она составляет от 1000 до 2000 евро. Уплата НДС. Новые объекты недвижимости облагаются НДС по ставке 19%. Однако если недвижимость используется как основное место жительства и соответствует определенным критериям, может применяться сниженная ставка НДС в размере 5%.



Новые объекты недвижимости облагаются НДС по ставке 19%. Однако если недвижимость используется как основное место жительства и соответствует определенным критериям, может применяться сниженная ставка НДС в размере 5%. Налоги на недвижимость. На Кипре введен ежегодный налог на недвижимость — от 85 до 500 евро в год в зависимости от площади объекта.



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