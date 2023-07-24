Как купить недвижимость на Кипре: цены, процедура, налоги — Finance.ua

Как купить недвижимость на Кипре: цены, процедура, налоги
Кипр — страна, славящаяся не только богатой историей и идеальными климатическими условиями, но и инвестициями в рынок недвижимости. Так, на Кипре можно купить апартаменты в городской и сельской местности, купить элитную недвижимость на берегу моря или небольшой частный дом в тихих пригородных зонах с привлекательными видами.
Как утверждают эксперты портала flombu.com, кипрский рынок недвижимости характеризуется устойчивостью и высокой адаптивностью к внутренним и мировым экономическим изменениям. Более 50% международных инвестиций в страну привлечены именно через рынок недвижимого имущества.
Может ли украинец купить недвижимость на Кипре
Иностранцам не только разрешено покупать недвижимость на Кипре: такая инициатива поощряется на государственном уровне. Купив на Кипре недвижимости на сумму от 300 000 евро, иностранец может получить статус резидента, а впоследствии — ходатайствовать о гражданстве.
Однако в покупке недвижимого имущества в этой стране есть и определенные условия. Граждане государств, не входящих в Евросоюз, могут купить на Кипре только жилую недвижимость площадью не более 4014 м2.
За сколько можно купить недвижимость на Кипре
По состоянию на 2023 год средняя цена на жилье на Кипре колеблется от 1100 до 2500 евро за квадратный метр, в зависимости от месторасположения и типа недвижимости.
Уникальные предложения на кипрском рынке недвижимого имущества в большинстве своем представлены в таких районах (одноименно и городах), как Никосия, Лимассол, Пафос и Ларнака.
Самая дорогая недвижимость на Кипре — в Лимасоле, городе элитных апартаментов, роскошных вилл и яхт.
Купить квартиру в Лимасоле можно в среднем за 2800 евро/м2. В окрестностях района апартаменты будут стоить в среднем 1900 евро за «квадрат».
Купить жилую недвижимость в Никосии, столице Кипра, удастся в среднем за 2100 евро/м2, в отдаленных уголках района — от 1500 евро за «квадрат».
В Ларнаке, где сосредоточено немало загородных домов, жилье будет стоить в среднем 1700 евро за «квадрат», в отдаленных локациях района — 1200 евро/м2.
Самая доступная недвижимость среди перечисленных районов Кипра — в Пафосе, историческом центре страны. Здесь средняя стоимость квартиры составит 1400 евро/м2. Апартаменты в отдаленных местностях Пафоса обойдутся в среднем в 1100 евро/м2.
Купля-продажа недвижимости на Кипре: как это происходит
Чтобы купить квартиру, дом или виллу на Кипре, нужно пройти достаточно стандартную процедуру.
1. Выбрать объект
Выбрать недвижимость на Кипре можно самостоятельно или с помощью агентства недвижимости. Однако специалист, без которого не обойтись иностранному покупателю недвижимости на Кипре, — это юрист.
2. Зарезервировать недвижимость
Если клиент выбрал недвижимость и начинается подготовка к заключению сделки, необходимо зарезервировать объект. Для подкрепления брони на покупку недвижимости покупатель дает задаток — от 1500 до 5000 евро в зависимости от стоимости квартиры или дома. В результате продавец снимает объект с продаж на срок, согласованный с покупателем.
3. Открыть счет в кипрском банке
Чтобы безналично оплатить недвижимость в два этапа — осуществить первый и конечный взнос — покупателю нужно открыть счет в банке на Кипре.
4. Подписать договор купли-продажи
После истечения срока резервирования подписывают основной договор о купле-продаже недвижимости. Покупатель вносит первый взнос за объект в сумме 35% от его стоимости.
5. Зарегистрировать сделку в Земельном кадастре
В течение 1 месяца после уплаты первого взноса в Земельном кадастре регистрируют основной договор купли-продажи. Покупатель платит гербовый сбор.
6. Подать заявление на утверждение покупки недвижимости
Регистрируя соглашение о покупке недвижимости, нужно подать ходатайство в Совет министров. Так утверждается покупка недвижимости.
7. Уплатить основную сумму за объект
После официального утверждения купли-продажи недвижимости в Совете министров Кипра иностранец платит вторую часть стоимости объекта — остальные 65%.
Налоги и дополнительные платежи при покупке недвижимости на Кипре
Первый и основной взнос — это не вся сумма, которую придется уплатить, покупая недвижимость на Кипре. На налоги и другие платежи понадобится еще несколько тысяч евро.
- Гербовый сбор. Это единовременный налог, уплачиваемый по договору купли-продажи. Его ставка составляет 1,50 евро за каждую 1000 евро от цены объекта, которая не превышает 170 000 евро, и 2,00 евро за каждую 1000 евро за недвижимость свыше этой суммы.
- Услуги юриста. Оплата юридического сопровождения может изменяться в зависимости от сложности покупки. В среднем она составляет от 1000 до 2000 евро.
- Уплата НДС. Новые объекты недвижимости облагаются НДС по ставке 19%. Однако если недвижимость используется как основное место жительства и соответствует определенным критериям, может применяться сниженная ставка НДС в размере 5%.
- Налоги на недвижимость. На Кипре введен ежегодный налог на недвижимость — от 85 до 500 евро в год в зависимости от площади объекта.
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