Киевстар увеличил количество мегабайтов в некоторых тарифах пользователей — Finance.ua
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Киевстар увеличил количество мегабайтов в некоторых тарифах пользователей

Личные финансы
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Киевстар увеличил количество мегабайтов в некоторых тарифах пользователей
Киевстар увеличил количество мегабайтов в некоторых тарифах пользователей
Киевстар обновляет условия начисления дополнительного пакета мегабайтов после использования основного объема интернета в тарифе.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Что изменилось? С 4 июля в дополнительном пакете мобильного интернета абоненты контракта получат 500 Мб за 20 гривен и смогут использовать его до конца суток. После окончания всех мегабайтов в пакете будет действовать безлимитный интернет с ограничением скорости до 0,8 Мбит/с. На следующий день абоненты могут получить повторно дополнительный пакет на тех же условиях.
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Отметим, ранее в большинстве тарифов дополнительные 100Мб интернета стоили 10 гривен в день, а это значит, что в обновленном пакете будет в 5 раз больше мегабайтов, что гораздо выгоднее для наших абонентов.
Такие обновления состоятся для тарифных планов:
  • Киевстар 4G Simple,
  • Киевстар 4G Simple+,
  • Киевстар Онлайн+,
  • Киевстар Семья,
  • Smart,
  • Интернет для родителей,
  • ВАШ Старт,
  • ВАШ Выбор,
  • ВАШ Регион,
  • LOVE UA. Контракт,
  • LOVE UA База,
  • LOVE UA Cвобода,
  • ЛЮБОВЬ к родителям и ЛЮБОВЬ к родителям. Домашний.
По материалам:
Finance.ua
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