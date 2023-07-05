Киевстар увеличил количество мегабайтов в некоторых тарифах пользователей — Finance.ua

Киевстар увеличил количество мегабайтов в некоторых тарифах пользователей
Киевстар обновляет условия начисления дополнительного пакета мегабайтов после использования основного объема интернета в тарифе.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Что изменилось? С 4 июля в дополнительном пакете мобильного интернета абоненты контракта получат 500 Мб за 20 гривен и смогут использовать его до конца суток. После окончания всех мегабайтов в пакете будет действовать безлимитный интернет с ограничением скорости до 0,8 Мбит/с. На следующий день абоненты могут получить повторно дополнительный пакет на тех же условиях.
Отметим, ранее в большинстве тарифов дополнительные 100Мб интернета стоили 10 гривен в день, а это значит, что в обновленном пакете будет в 5 раз больше мегабайтов, что гораздо выгоднее для наших абонентов.
Такие обновления состоятся для тарифных планов:
- Киевстар 4G Simple,
- Киевстар 4G Simple+,
- Киевстар Онлайн+,
- Киевстар Семья,
- Smart,
- Интернет для родителей,
- ВАШ Старт,
- ВАШ Выбор,
- ВАШ Регион,
- LOVE UA. Контракт,
- LOVE UA База,
- LOVE UA Cвобода,
- ЛЮБОВЬ к родителям и ЛЮБОВЬ к родителям. Домашний.
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