Киевстар позволит снизить абонплату в популярном тарифе: как это сделать — Finance.ua

Киевстар позволит снизить абонплату в популярном тарифе: как это сделать Сегодня 12:36 — Личные финансы

Киевстар позволит снизить абонплату в популярном тарифе: как это сделать

Киевстар увеличил возможности для настройки своих тарифных планов под потребности абонентов. Теперь оператор запустил услугу «Суперсила Экономия» в тарифе LOVE UA На Максимум

Что это даст? После ее активации стоимость тарифа для абонентов уменьшится до 125 грн вместо стандартных 175 грн. При этом абоненты могут настроить наполнение тарифа дополнительными услугами.

Что входит в сервис? Абоненты, подключив Суперсилу Экономия, за 125 грн получат в тарифе безлимитные звонки внутри сети, 500 МБ мобильного интернета и одну из Суперсил, доступных в тарифном плане, по выбору. К примеру, можно выбрать Суперсилу 100 минут на другие сети и за границу, если клиенту нужно звонить не только в сети Киевстар. Или выбрать суперсилу 5 ГБ, если нужен мобильный интернет.

Суперсила Экономия создана для людей, которым не нужны минуты на другие сети или интернет в тарифе, а главное — звонки в сети. Однако при необходимости абоненты смогут выбрать эти услуги в качестве второй Суперсилы.

Подключить новую опцию можно набрав бесплатный номер *477*65# или найти ее в приложении можно набрав бесплатный номер *477*65# или найти ее в приложении Мой Киевстар

Напомним, что Киевстар еще с 2021 года предлагает своим абонентам тарифы с суперсилами — дополнительными услугами, которые можно выбрать в качестве дополнения к основному тарифу без доплаты. Суперсилы позволяют абонентам настроить свой пакет услуг под их личные потребности за счет большого выбора дополнительных услуг.

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