«Киевстар» расширил предоставление внутренних тарифов в роуминге: как получить (список стран) — Finance.ua

К 9 странам ЕС: Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва и Чехия, где уже более месяца абоненты могут пользоваться мобильной связью и интернетом по тарифам, как в Украине, «Киевстар» добавил еще Францию, Испанию, Австрию, Болгарию, Нидерланды, Латвию и Эстонию.
Киевстар также увеличивает список тарифных планов, для которых действуют новые условия. У контрактных и бизнес-клиентов оператора по-прежнему работают почти во всех тарифах. А для абонентов подписки будут доступны не только в тарифах «ТВІЙ» и «ВСЕ РАЗОМ», но еще и в части предложений 2019-2020 годов. С их полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
Какие условия будут действовать за границей
Предоплата: вы сможете пользоваться гигабайтами, минутами и SMS, входящими в ваш тариф. Также вам будет предоставляться безлим на входящие звонки
К примеру, у вас тариф Твій Старт за 135 грн/4 недели.
По стандартным условиям вам предоставляются 5 ГБ, 100 мин на другие мобильные по Украине и еще в 10 стран и безлим на Киевстар.
По временным условиям роуминга вы сможете использовать свой пакет услуг на интернет в роуминге, минуты на украинские номера и по стране пребывания, а также безлим на все входящие и на Киевстар.