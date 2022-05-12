«Киевстар» расширил предоставление внутренних тарифов в роуминге: как получить (список стран) — Finance.ua

«Киевстар» расширил предоставление внутренних тарифов в роуминге: как получить (список стран)

Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

Мобильный оператор «Киевстар» заявил, что абоненты могут общаться по своим «домашним» тарифам в 16 странах.

Об этом говорится в сообщении компании.

К 9 странам ЕС: Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва и Чехия, где уже более месяца абоненты могут пользоваться мобильной связью и интернетом по тарифам, как в Украине, «Киевстар» добавил еще Францию, Испанию, Австрию, Болгарию, Нидерланды, Латвию и Эстонию.

Киевстар также увеличивает список тарифных планов, для которых действуют новые условия. У контрактных и бизнес-клиентов оператора по-прежнему работают почти во всех тарифах. А для абонентов подписки будут доступны не только в тарифах «ТВІЙ» и «ВСЕ РАЗОМ», но еще и в части предложений 2019-2020 годов. С их полным перечнем можно ознакомиться по ссылке

Какие условия будут действовать за границей

Предоплата: вы сможете пользоваться гигабайтами, минутами и SMS, входящими в ваш тариф. Также вам будет предоставляться безлим на входящие звонки

К примеру, у вас тариф Твій Старт за 135 грн/4 недели.

По стандартным условиям вам предоставляются 5 ГБ, 100 мин на другие мобильные по Украине и еще в 10 стран и безлим на Киевстар.

По временным условиям роуминга вы сможете использовать свой пакет услуг на интернет в роуминге, минуты на украинские номера и по стране пребывания, а также безлим на все входящие и на Киевстар.

Исходящие SMS и звонки в другие страны по стандартной стоимости в роуминге

Как подключить

Роуминг как дома начинает действовать автоматически.

Важный момент для тарифов подписки: если у вас уже подключен любой роуминговый пакет, сначала дождитесь завершения срока действия или если у вас уже подключен любой роуминговый пакет, сначала дождитесь завершения срока действия или отключите его

сколько это стоит

Плата за услугу отсутствует.

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