Киевсовет выделит из бюджета дополнительные 800 миллионов на поддержку армии — Finance.ua

Киевсовет выделит из бюджета дополнительные 800 миллионов на поддержку армии Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Киевсовет выделит из бюджета дополнительные 800 миллионов на поддержку армии

Киевсовет направит Вооруженным силам Украины еще 500 млн грн прямой субвенцией и 300 млн грн из резервного фонда — столичным воинским частям по программе «Защитник Киева».

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Сегодня среди важного на заседании Киевсовета — корректировка сметы города на текущий год. В частности, снова направим деньги нашим Защитникам. Из предусмотренных городом на поддержку сил безопасности и обороны более 6,2 миллиарда гривен передадим 500 миллионов прямой субвенцией Генштаба Вооруженных сил Украины. Это средства по программе „Защитник Киева“. Также из резервного фонда направим дополнительно на программу еще 300 миллионов гривен, которые пойдут киевским военным частям, которые обратились к нам за помощью», — заявил Кличко.

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Мэр Киева напомнил, что ранее столица направила из бюджета города Министерству обороны, Генштабу 300 миллионов гривен.

На позапрошлом, внеочередном заседании Киевсовет выделил почти 1,5 миллиарда гривен дополнительных средств тем, кто защищает Украину. Из них: 980 миллионов — Вооруженным силам. 100 миллионов гривен — Нацгвардии Украины.

«Это средства на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и другое самое необходимое нашим Защитникам», — добавил Кличко.

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