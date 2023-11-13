В 2024 году Киев направит еще 1 млрд гривен для ВСУ — Finance.ua

В 2024 году Киев направит еще 1 млрд гривен для ВСУ Сегодня 16:30 — Казна и Политика

В 2024 году Киев направит еще 1 млрд гривен для ВСУ

Киев подготовил проект бюджета на 2024 год. Столица направит еще 1 млрд грн на помощь армии.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кличко подчеркнул, что, несмотря на то, что парламент фактически лишил столицу и другие города и поселки возможности помогать ВСУ, забрав военный НДФЛ, Киев продолжит поддерживать защитников.

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«Отмечу, что все громады и так платили в Госбюджет 40% НДФЛ, а столица — 60%. Теперь же у громад заберут еще больше средств. О которых вряд ли увидим подробные отчеты от центральной власти — куда именно они пошли. Но мы продолжим в условиях ограниченных возможностей помогать ВСУ, военным подразделениям, которые к нам обращаются», — добавил глава города.

В 2024 году столица направит еще миллиард гривен по программе «Защитник Киева» на поддержку украинских воинов. А также продолжит привлекать помощь от партнеров, чтобы передавать на фронт самое необходимое.

Справка Finance.ua:

президент Украины Владимир Зеленский считает, что усилия государственных структур должны быть прежде всего сосредоточены на решении проблем военных, «без того чтобы тратить энергию и силы на что-то другое»;

Киевсовет 26 октября выделил почти 1,5 миллиарда гривен дополнительных средств силам безопасности и обороны Украины.



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