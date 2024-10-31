Киевсовет рассмотрит вопрос докапитализации «Киевгорстроя» — Finance.ua

Киевсовет рассмотрит вопрос докапитализации «Киевгорстроя» Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Киевсовет сегодня, 31 октября, на сессии планирует рассмотреть ряд вопросов, связанных со стабилизацией финансового состояния холдинговой компании «Киевгорстрой» и завершением строительства жилья для десятков тысяч семей.

Об этом сообщает сайт Киевсовета.

«На рассмотрение Киевского городского совета планируется вынести два проекта решений: об обращении к Правительству относительно финансирования 2,28 млрд грн по объектам государственной корпорации „Укрбуд“ и докапитализации „Киевгорстроя“ на сумму 2,56 млрд грн. Указанные суммы отвечают ожидаемым потребностям покрытия дефицита средств, по данным аудиторской компании „Эрнст энд Янг“ в базовом сценарии развития событий. Стабилизация финансового состояния ХК „Киевгорстрой“ имеет целью прежде всего возобновление выполнения компанией своих обязательств перед десятками тысяч инвесторов», — говорится в сообщении.

Напомним, проблемы у «Киевгорстроя» начались после того, как распоряжением Кабмина от 17 июня 2020 года на компанию было возложено обязательство по достройке 18 объектов государственной строительной корпорации «Укрбуд».

«На компанию было возложено обязательство по достройке 18 объектов, большинство из которых убыточные. К сожалению, это решение было принято без согласования с крупнейшим акционером компании — Киевским городским советом. По данным аудиторской компании „Бейкер Тилли Украина“, суммарный планируемый убыток компании, связанный с достройкой проектов корпорации „Укрбуд“, составляет 2,28 млрд грн по ценам 2023 года», — сообщают в Киевсовете.

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В обзоре аудиторской компании «Эрнст энд Янг» отмечается, что на финансовом состоянии «Киевгорстроя» также отразились деструктивные процессы на рынке строительства жилья в период пандемии коронавирусной болезни и полномасштабного вторжения россии.

В результате в середине 2023 года спрос на квартиры на начальных стадиях строительства в сегменте эконом- и комфорт-классов составил около 10% от довоенных объемов, а на дома на завершающих стадиях строительства — 20−30% от довоенных показателей. В настоящее время объемы спроса на жилую недвижимость также находятся на достаточно низком уровне на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, падения заработных плат и роста безработицы населения.

Выводы аудиторской компании «Эрнст энд Янг» подтверждаются также в отчете аудиторской компании «Бейкер Тилли Украина» и ряде других исследований.

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