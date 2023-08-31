Киевский регион получил самую скромную в стране помощь от ЕИБ — сколько проектов профинансировано
Министерство восстановления распределило между регионами избыточные средства, поступившие от ЕИБ на проекты восстановления. Ведомство отчиталось о финансировании областей.
Как видно из инфографики, киевский регион получил финансирование на 1 проект.
Больше всего средств передадут в прифронтовые Донецкую и Херсонскую области, а также Черниговскую.
По 7 проектах будет привлечена поддержка во Львовской и Житомирской областях.
Дополнительные 1,5 миллиарда гривен средств ЕИБ будут направлены на проекты восстановления в регионах на следующие цели:
- строительство и ремонт объектов строительства;
- восстановление объектов культурного наследия;
- восстановление автомобильных дорог общегосударственного значения;
- железнодорожной инфраструктуры;
- энергетической инфраструктуры;
- термомодернизацию жилых и общественных построек.
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