Киевская область дополнительно получит 300 млн грн на прохождение отопительного сезона, — председатель КОГА — Finance.ua
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Киевская область дополнительно получит 300 млн грн на прохождение отопительного сезона, — председатель КОГА

Казна и Политика
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Киевская область дополнительно получит 300 млн грн на прохождение отопительного сезона, — председатель КОГА
Киевская область дополнительно получит 300 млн грн на прохождение отопительного сезона, — председатель КОГА
Кабинет Министров дополнительно выделил Киевской области 300 млн грн на прохождение отопительного сезона.
Об этом рассказал UBR.ua глава Киевской областной государственной администрации (КОГА) Алексей Кулеба.
«Хочу сказать, что правительство одобрило решение о дополнительных 300 млн грн на Киевскую область. Это позволит нам более эффективно пройти отопительный сезон, который у нас начинается 15 октября», — сообщил глава КОГА.
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Он отметил, что подготовка к сезону проходит параллельно работам по восстановлению разрушений после боевых действий и ремонта инфраструктуры. Причем, исходя из разных «военных» сценариев.
«И другая задача, которую мы сейчас выполняем, — это подготовка к отопительному сезону. Понятно, что мы должны и восстановить котельные, и понимать, каким образом будут проходить все сценарии, которые могут произойти. Мы с вами понимаем, что мы живем во время войны», — считает Алексей Кулеба.
Напомним, Кабинет Министров выделил более 4 млрд грн на восстановление Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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