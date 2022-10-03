Украина может отказаться от газа для отопления в следующем году — Витренко — Finance.ua
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Украина может отказаться от газа для отопления в следующем году — Витренко

Энергетика
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Украина может отказаться от газа для отопления в следующем году — Витренко
Украина может отказаться от газа для отопления в следующем году — Витренко
К следующему отопительному сезону Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления, и положительный опыт в этом направлении демонстрирует Житомир.
Об этом на брифинге в Житомире рассказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на отопление, например, на биомассу, мусор. Кроме того, мы изучаем этот положительный опыт, мы работаем с городом Житомир над тремя проектами, которые позволяют производить тепло и электроэнергию из биомассы. В данном случае — это биомасса и RDF (refuse derived fuel, твердое вторичное топливо, фактически — бытовой мусор. — Ред.). Это экономически и экологически выгодно», — отметил Витренко.
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По его словам, речь идет о строительстве в Житомире трех ТЭЦ, которые будут работать на RDF и щепке. Их общая мощность составит 50 мегаватт.
Мы привлекаем для этого средства от международных партнеров. Такие проекты технически и экономически обоснованы и помогают сделать так, чтобы в будущем вся энергетика была устойчивой. Мы также должны сами осознавать, насколько важно перейти с природного газа на биомассу, альтернативные источники, тепловые насосы как можно скорее. Ведь при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов — 2-3 месяца", — объяснил Витренко.
По его словам, «Нафтогазу» экономически выгоднее помочь сейчас запустить такие проекты, чем импортировать газ даже на этот отопительный сезон.
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«Мы хотим устанавливать оборудование, которое потом будет работать много лет на местном сырье, а это развитие местного бизнеса и создание рабочих мест», — добавил глава НАК.
Витренко отметил, что сейчас государство на 90% готово к отопительному сезону. В подземных газохранилищах накоплено 13,9 млрд кубометров газа. В западных областях Украины сейчас увеличивают добычу газа, а в восточных — стабилизируют ее, в частности, за счет освобожденных территорий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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