Украина может отказаться от газа для отопления в следующем году — Витренко
К следующему отопительному сезону Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления, и положительный опыт в этом направлении демонстрирует Житомир.
Об этом на брифинге в Житомире рассказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на отопление, например, на биомассу, мусор. Кроме того, мы изучаем этот положительный опыт, мы работаем с городом Житомир над тремя проектами, которые позволяют производить тепло и электроэнергию из биомассы. В данном случае — это биомасса и RDF (refuse derived fuel, твердое вторичное топливо, фактически — бытовой мусор. — Ред.). Это экономически и экологически выгодно», — отметил Витренко.
По его словам, речь идет о строительстве в Житомире трех ТЭЦ, которые будут работать на RDF и щепке. Их общая мощность составит 50 мегаватт.
Мы привлекаем для этого средства от международных партнеров. Такие проекты технически и экономически обоснованы и помогают сделать так, чтобы в будущем вся энергетика была устойчивой. Мы также должны сами осознавать, насколько важно перейти с природного газа на биомассу, альтернативные источники, тепловые насосы как можно скорее. Ведь при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов — 2-3 месяца", — объяснил Витренко.
По его словам, «Нафтогазу» экономически выгоднее помочь сейчас запустить такие проекты, чем импортировать газ даже на этот отопительный сезон.
«Мы хотим устанавливать оборудование, которое потом будет работать много лет на местном сырье, а это развитие местного бизнеса и создание рабочих мест», — добавил глава НАК.
Витренко отметил, что сейчас государство на 90% готово к отопительному сезону. В подземных газохранилищах накоплено 13,9 млрд кубометров газа. В западных областях Украины сейчас увеличивают добычу газа, а в восточных — стабилизируют ее, в частности, за счет освобожденных территорий.
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