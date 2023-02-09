Киевляне смогут получать напоминания об отключении света по SMS — Finance.ua

Киевляне смогут получать напоминания об отключении света по SMS
В Киеве жители смогут узнавать об отключении света с помощью SMS-сообщений.
Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
«Мы с коллегами из lifecell запустили сервис SMS-напоминаний о времени возможных стабилизационных отключений. Вы получите уведомление от lifecell где-то за 15 минут до того, как свет должен быть отключен по графику. Также уведомление поступит, если будут задействованы экстренные отключения», — отметил он.
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«Пока услуга работает только для Киева и только для абонентов lifecell, но не исключаю, что к нам присоединятся партнеры и другие города», — добавил он.
Как подключить услугу
Для подключения услуги необходимо набрать *277# на мобильном и указать группу отключений. Услуга бесплатная.
Уведомления об отключении будут поступать вне зависимости от того, есть ли у абонента интернет.
Напомним, пресс-служба НЭК «Укрэнерго» сообщала, что начиная с 8 февраля в Украине вводится новый механизм распределения лимитов на потребление электроэнергии. Так, в каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений по э/э.
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