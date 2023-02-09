Киевляне смогут получать напоминания об отключении света по SMS — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевляне смогут получать напоминания об отключении света по SMS

Энергетика
25
Киевляне смогут получать напоминания об отключении света по SMS
Киевляне смогут получать напоминания об отключении света по SMS
В Киеве жители смогут узнавать об отключении света с помощью SMS-сообщений.
Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
«Мы с коллегами из lifecell запустили сервис SMS-напоминаний о времени возможных стабилизационных отключений. Вы получите уведомление от lifecell где-то за 15 минут до того, как свет должен быть отключен по графику. Также уведомление поступит, если будут задействованы экстренные отключения», — отметил он.
Читайте также
«Пока услуга работает только для Киева и только для абонентов lifecell, но не исключаю, что к нам присоединятся партнеры и другие города», — добавил он.

Как подключить услугу

Для подключения услуги необходимо набрать *277# на мобильном и указать группу отключений. Услуга бесплатная.
Уведомления об отключении будут поступать вне зависимости от того, есть ли у абонента интернет.
Место для вашей рекламы
Напомним, пресс-служба НЭК «Укрэнерго» сообщала, что начиная с 8 февраля в Украине вводится новый механизм распределения лимитов на потребление электроэнергии. Так, в каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений по э/э.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.