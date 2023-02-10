Киевлянам разъяснили порядок начисления платежей за потребленное тепло — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевлянам разъяснили порядок начисления платежей за потребленное тепло

Личные финансы
2
Дома со счетчиками тепла оплачивают фактически потребленное тепло по показаниям прибора учета. В домах без счетчиков начисления за тепло производятся на основе данных о периодах отсутствия электроэнергии и подачи тепла клиентам.
Об этом сообщают в коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго».
Объемы тепла, потребленного Киевом в январе, были обусловлены прежде всего температурой воздуха. Среднесуточная температура составляла −0,3°С (для сравнения — в декабре −0,7°С).
При этом перерывы в электроснабжении существенно не повлияли на объемы потребленного тепла Киевом в январе. Это объясняется тем, что из-за отсутствия электричества в течение четырех часов батареи и вода в домовом контуре охлаждаются, температура теплоносителя падает почти вдвое.
После возобновления электроснабжения дом начинает стремительно «добирать» тепло, чтобы согреть внутридомовую систему до начальных параметров. Такие скачки происходят каждый раз при выключении света. Соответственно, существенной экономии по сравнению со стабильным потреблением или нет, или она минимальна.
Читайте также
Около 90% многоэтажек Киева имеют домовые счетчики тепла, которые фиксируют фактически потребленные объемы тепла. Соответственно клиенты платят за потребленные домом гигакалории. Остальные дома, где технически невозможно установить прибор учета, стоимость отопления рассчитывается на основе тепловой нагрузки с учетом фактического количества часов поставки тепловой энергии и среднемесячной температуры наружного воздуха.
В условиях аварийных отключений электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры при начислениях по теплу домам без счетчиков учитываются собственные данные о перерывах в работе теплоисточников, информация от управителей дома и ДТЭК «Киевские электросети».
Место для вашей рекламы
Для домов с «независимой» системой отопления (с теплообменником, когда теплоноситель, подаваемый централизованно, не смешивается с теплоносителем во внутридомовой системе отопления) оплата за потребленное тепло начисляется на основе данных оператора системы распределения электроэнергии в Киеве. Таких домов в столице около 50.
Жители или управляющие таких зданий могут самостоятельно инициировать корректировку начислений, добавив к письменному обращению данные о схеме теплоснабжения и справку о количестве часов отсутствия электроэнергии.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.