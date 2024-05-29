«Киевавтодор» объявил тендер на ремонт моста Метро за 2 млрд грн — Finance.ua
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«Киевавтодор» объявил тендер на ремонт моста Метро за 2 млрд грн

Казна и Политика
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«Киевавтодор» объявил тендер на ремонт моста Метро за 2 млрд грн
«Киевавтодор» объявил тендер на ремонт моста Метро за 2 млрд грн
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» объявила тендер на противоаварийные работы на мосту Метро, ​​говорится на сайте Prozorro. Ожидаемая стоимость работ составляет более 2 млрд грн.
Как пишет Forbes.ua, в прошлом году председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко сообщил, что мост находится в «уставшем» состоянии уже в течение двух лет, но только в 2023-м были направлены средства из бюджета на его капитальный ремонт или вообще какие-либо ремонтные работы.
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Согласно сайту Prozorro, продолжается подача тендерных предложений, конечный срок — 11 июня.
Сам тендер пройдет 12 июня.
Срок выполнения противоаварийных работ на мосту Метро — до 31 декабря 2026 года.
В прошлом году департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщал, что мост находится в аварийном состоянии. Отмечалось, что по оценкам европейских специалистов, перестроить мост Метро стоит не менее €500 млн.
По материалам:
Forbes.ua
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