Киев увеличит ежемесячные доплаты младшему медперсоналу, а также врачам-протезистам и их ассистентам — Finance.ua
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Киев увеличит ежемесячные доплаты младшему медперсоналу, а также врачам-протезистам и их ассистентам

Казна и Политика
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Киев увеличит ежемесячные доплаты младшему медперсоналу, а также врачам-протезистам и их ассистентам
Киев увеличит ежемесячные доплаты младшему медперсоналу, а также врачам-протезистам и их ассистентам
Киевсовет должен увеличить выплаты муниципальных надбавок младшему медперсоналу, ввести дополнительные выплаты от города врачам-протезистам и ассистентам. Также депутаты планируют урегулировать вопрос выплат членам семей погибших Героев, пропавших без вести и тех, кто в плену.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.
«Киевсовет должен сегодня рассмотреть вопрос увеличения выплат муниципальных надбавок младшему медицинскому персоналу — с 2000 грн до 3000 грн. Такие надбавки будет получать и соответствующая категория персонала Центров первичной медико-санитарной помощи. Также планируем дополнительные выплаты от города врачам-протезистам — до 50 000 грн ежемесячно. И ассистентам протезистов — до 20 000 грн. Таких специалистов у нас немного, и их работа очень важна», — сообщил Виталий Кличко.
Он отметил, что только в 2024-м в коммунальных медучреждениях получили лечение почти 700 человек с ампутациями. Большинство из них — военные.
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«В этом году планируем открыть в Киеве 2 протезных лаборатории, в которых и будут работать эти специалисты», — добавил Кличко.
Также он сообщил, что Киевсовет должен рассмотреть вопрос об оформлении еще одного земельного участка на Городском (Берковецком) кладбище для захоронений погибших Героев-Защитников Украины. И урегулировать вопрос выплат членам семей погибших Героев, пропавших без вести и тех, кто в плену. Речь идет о ежемесячной материальной помощи в сумме 11 805 грн.
Напомним, с 1 января 2025 года действует постановление Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2024 г. № 1503, которое установило новые минимальные стандарты оплаты труда врачам-интернам. Врачи-интерны, работающие в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, должны получать зарплату в размере 15 000 грн в месяц.
По материалам:
Finance.ua
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